,,Nepovedla se nám první třetina. Přestože jsme domácí tým mírně přestříleli, tak jsme v patnácté minutě prohrávali 0:2. Také ve zbytku střetnutí to byl boj o každý metr hrací plochy. Domácí však v utkání dobře bránili a blokovali naše střely. Navíc byli nebezpeční z brejkových akcí. My jsme kromě úvodní dvacetiminutovky nehráli špatně. Byli jsme útočnějším mužstvem, ale v koncovce nám chyběla produktivita,“ konstatoval po prvním duelu David Vlachopulos, trenér slováckého celku.

Ve druhém souboji bylo k vidění velké drama. Po něm se z výhry znovu radovalo domácí mužstvo. Horní Suchá Hlučany porazila 5:4 po samostatných nájezdech.

,,Průběh utkání byl podobný jako sobotní partie. S tím rozdílem, že jsme to byli my, kdo po první třetině vedl. Později jsme si ještě vypracovali vedení 3:2. Poté jsme ale až do sedmapadesáté minuty prohrávali 3:4. Necelé čtyři minuty před koncem základní hrací doby Martin Krchňaček vyrovnal na 4.4. V prodloužení gól nepadl a samostatné nájezdy už byla loterie. Bohužel se špatným koncem pro nás,“ smutnil Vlachopulos po druhém střetnutí.

Jeho tým ovšem podal dobrý výkon. ,,V zápase jsme domácí opět přestříleli. Znovu jsme však nebyli produktivní. Naopak Horní Suchá dala z minima šancí důležité branky,“ prozradil ještě hostující kouč David Vlachopulos.

Play down se hraje na čtyři vítězné zápasy. Další dvě utkání se budou hrát na Slovácku. Třetí utkání se odehraje v sobotu 12. března od 18 hodin ve sportovní hale Slovácké Slavie v Uherském Hradišti. Čtvrtý duel je na programu v neděli 13. března od 17 hodin ve sportovní hale v Hluku.

1. zápas:

FBK HORNÍ SUCHÁ – SPARTAK HLUK 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

Branky Hluku: Cileček, Martin Krchňáček, Kundrata.

2. zápas:

FBK HORNÍ SUCHÁ – SPARTAK HLUK 5:4 (1:2, 1:1, 2:1 – 1:0) po samostatných nájezdech

průběžný stav série: 1:1

Branky Hluku: Rochovanský, Kundrata, Duda, Martin Krchňaček.

Hluk: Podškubka, Kolečkář – Duda, Petlan, Kelíšek, Bartoš, Rochovanský, Pavel Krchňáček, Hubáček, Šimíček, Jílek, Martin Krchňáček, Váňa, Kundrata, Cileček, Tuhý. Trenér: David Vlachopulos.