Poprvé letos půjdou do akce, sbírat body ve prospěch týmu, společně se rvát za Slováckou Slavii. Uherské Hradiště v sobotu hostí zahajovací kolo atletické první ligy mužů a žen. Na stadionu Dany Zátopkové se představí nejen domácí hvězdy, ale i soupeři z dalších moravských klubů.

Na Městském stadionu Dany Zátopkové se v sobotu uskuteční první liga mužů a žen v atletice. | Foto: DENÍK/Martin Hájek

Atleti pořádajícího Uherského Hradiště nemají před letošním ročníkem přehnané cíle. Do soutěže jdou s pokorou, odhodláním porvat se o co nejlepší výsledky, umístění.

„Ideální by pro naše muže byl střed tabulky, horší to asi bude u děvčat, které přišly o nějaké vrhačky, navíc některé holky jsou nyní nemocné a nevíme, zda se nám do soboty uzdraví,“ říká předseda Slovácké Slavie Uherské Hradiště a ředitel víkendového závodu Pavel Kunt.

Muži budou spoléhat na tradiční opory, osvědčené borce. V domácím prostředí se jistě bude chtít vytáhnout dálkař Petr Meindlschmid, trojskokani Jakub Kunt se Štěpánem Pekařem, oštěpaři Müller se Šípkem či běžec Filip Hanáček.

Ženy by měly táhnout Tereza Fusková s Viktorií Staškovou, přidat se musí i další děvčata.

Hlavním sobotním tahákem bude bezpochyby dálka, trojskok či sprinty, ve hře je i pokus o překonání oddílového rekordu ve štafetě na 4x100 metrů.

„Uvidíme, jestli budou kluci zdraví a dají se dohromady,“ nic neslibuje Kunt.

Uherské Hradiště v sobotu hostí první ligu mužů a žen.Zdroj: AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště

Celku ze Slovácka vypomohou i závodníci ze Slovenska, kteří v uherskohradišťském klubu hostují.

V první atletické lize mužů je osm týmů. Kromě Uherského Hradiště také Zlín, Třinec, Břeclav, Univerzita Brno B, Olomouc, Havířov a Opava.

Soupeřkami uherskohradišťských žen budou Zlín, Třinec, Břeclav, Moravská Slavia Brno, Olomouc, Opava a Poruba.

První liga má čtyři kola, kromě Uherského Hradiště se závody konají ještě ve Zlíně, Olomouci a Břeclavi.

Vítěz jde do baráže o extraligu, nejhorší dva týmy čekají boje o udržení v soutěži.

„My patříme k dlouhodobých účastníkům první liga, kterou chceme samozřejmě udržet. Proti nám jsou silní soupeři, tradiční kluby. Nebude jednoduché se s nimi měřit, ale našim závodníkům věříme. Známe jejich schopnosti i výkony. Snad se jim bude dařit,“ doufá nejen Kunt.

Sobotní závody odstartuje hod kladivem v 9.30, končí se v devatenáct hodin, kdy je na programu chůze na deset kilometrů. Dálka mužů začíná v 10.30, finále na sto metrů je ve 12.15 a 12.30.