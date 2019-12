Chybí vám mezi nominovanými váš klub či osobnost? Navrhněte ji na náš email: sport.zlin@denik.cz

TOP 10 událostí

1. Oslavy 100 let Fastavu Zlín – Tyhle oslavy se parádně povedly!

Fotbalisté Zlína proti účastníkovi Ligy mistrů rázně utnuli sérii porážek, ve speciálních retro dresech a před zaplněnou Letnou senzačně skolili pražskou Slavii 1:0. Hrdinou svátečního utkání, ve kterém si ševci připomínali výročí sta let od založení klubu, byl Adnan Džafić. Bosenský záložník se po hodině hry opřel do míče a fantastickou ranou vymetl šibenici. Lépe mu to ani sednout nemohlo. „Byla to životní trefa. Takhle jsem moc gólů nedal,“ usmíval se před novináři Džafić.

2. Konec kariéry tenisty Tomáše Berdycha

Tenista Tomáš Berdych na ceremoniálu během Turnaje mistrů v Londýně dal ukončil kariéru po sedmnácti letech na okruhu ATP, během nichž si zahrál finále Wimbledonu a získal 13 turnajových titulů. Čtyřiatřicetiletý rodák z Valašského Meziříčí končí kvůli chronickým problémům vyplývajícím z vrozené vady levé kyčle, které se projevují bolestí zad, jež ho trápily poslední dva roky.

3. Kopecký popáté v řadě ovládl Barum Rally

Vítězná série Jana Kopeckého pokračuje. Pilot továrního týmu Škody Motorsport popáté v řadě ovládl Barum Czech Rally Zlín, když vyhrál 49. ročník o půldruhou minutu před Filipem Marešem. Ten svedl velký boj s Britem Chrisem Ingramem, jehož porazil o pouhé tři desetiny sekundy a stal se juniorský evropský šampion.

4. Oslavy hokeje ve Zlíně a Vsetíně

Ve znamení oslav kulatých výročí proběhl rok 2019 v hokejových klubech v regionu. Zatímco v lednu vygradovaly oslavy v devadesáti let zlínského hokeje vyvěšením dresů klubových legend v čele s Petrem Čajánkem pod strop zimního stadionu Luďka Čajky a zápasem v retrodresech, v prvoligovém Vsetíně rovněž vsadili na originální dresy, nebo čestné buly vhozené místní legendou Rostislavem Vlachem, nebo výstavou artefaktů na nedalekém zámku. Oba oddíly připravily pro své fanoušky také doprovodné akce. Vsetín vsadil na vydání další knihy o dějinách šestinásobného extraligového šampiona, ve Zlíně zase vznikl půlhodinový filmový dokument mapující nejen největší úspěchy dvojnásobného mistra, ale také osobní příběhy hráčů.

5. Pátý český titul sledge hokejistů Zlína

Pátý mistrovský titul v řadě, celkově šestý, vybojovali sledge hokejisté Lapp Zlín. Po nečekané prohře na ledě Studénky mistr v domácích odvetách zabral a po jednoznačných výhrách 5:0 otočil finálovou sérii. „Tituly nás neomrzí. Věřím, že ještě nějaký přidáme,“ slíbil za kabinu trenér „lapáků“ Tomáš Sedláček.

6. Snový podzim házenkářů Zubří

Dvě naprosto rozdílné půlsezony si prožili extraligoví házenkáři Zubří. Zatímco na jaře museli strávit neúčast v play-off a konečnou devátou příčku, po letním posílení přišel tolik očekávaný obrat. S kanonýrem Tomášem Řezníčkem a reprezentačním křídelníkem Miroslavem Jurkou dosáhli na sérii jedenácti zápasů bez porážky a v půlce sezony vévodili extraligové tabulce.

7. Zlínská kolová obhájila titul vicemistra

Opět těsně pod vrcholem. Stejně jako loni si zlínská dvojice Ludvík Písek Miroslav Gottfried zahrála finále MČR v kolové. Ambiciózní tým o víkendu pomýšlel na titul a start na MS, ovšem v rozhodující bitvě podlehl výběru Svitávky Hrdlička Loskot 0:3. I tak je obhajoba titulu vicemistrů a vyrovnání klubového maxima velký úspěch.

8. Slavičín vyhrál fotbalovou divizi E

Po letech čekání se divizní fotbalisté TVD Slavičín opět dočkali vítězství v soutěží. Pod vedením nového trenéra a bývalého zkušeného ligového fotbalisty Petra Slončíka suverénně, s náskokem šesti bodů ovládli skupinu E před Frýdlantem nad Ostravicí. Postup do MSFL však odmítli.

9. Stolní tenistka Hana Matelová

Na začátku března se stala staronovou mistryní republiky ve dvouhře. V Teplicích navázala na triumf z minulého roku v Praze. Česká jednička se ale musela ve finále o vítězství strachovat. Zkušená Renáta Štrbíková totiž hrála uvolněně a za stavu 2:2 na sety vedla 9:6. Koncovku však lépe zvládla rodačka z Jankovic. „Jsem moc ráda, že jsem oba zápasy zvládla, protože jsem moc toužila po tom vybojovat třetí titul v řadě za sebou,“ řekla Matelová po slavnostním vyhlášení se zlatou medailí na krku. Na severu Čech se společně s Kateřinou Tomanovskou radovala i ve čtyřhře.

10. Historický úspěch české posádky na Dakaru

Historického výsledku dosáhla ve 41. ročníku Dakaru posádka Martin Prokop s otrokovickým navigátorem Janem Tománkem. V kategorii automobilů i přes technické a zdravotní problémy dosáhli na celkové šesté místo!