Moravanky ale byly tentokrát spokojené hlavně s výsledkem, výkon ovšem až tak dobrý nebyl. „Ze začátku zápasu to moc dobře nevypadalo. Holky do utkání vstoupily hodně vlažně. Po celou dobu hrály nezodpovědně, udělaly spoustu technických chyb. Chyběl mi lepší pohyb, hlavně první půle od nás byla špatná. Celkově to ale moc pěkný zápas ani z jedné strany nebyl,“ říká kunovická trenérka Lenka Fleková.