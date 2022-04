„Jsme samozřejmě moc rádi, že jsme to dotáhli. Jsem velmi mile překvapený, jak to děvčata zvládla. Čekal jsem, že budeme hrát v první polovině tabulky, ale že soutěž vyhrajeme, s tím jsem rozhodně nepočítal,“ prohlásil kunovický trenér Miroslav Slovák.

„Holkám ale nechyběla chuť pracovat, energie. Vytvořil se tady skvělý kolektiv, který táhl za jeden provaz. Všechno si to postupně sedlo a výsledkem je naše letošní dosavadní neporazitelnost a hlavně první místo,“ říká Slovák.

I. liga házenkářek, 18. kolo -

SHK Kunovice – Jiskra Havlíčkův Brod 29:17 (15:7)

Nejvíce branek: Králová, Hvozdovičová a Fiurášková 7, Kutálková 3 – Brožová 7, Pelikánová 3/1. Rozhodčí: Pernička, Tůma. Vyloučení: 3/6. Sedmimetrové hody: 2/2 – 5/3. Diváci: 80.

Jeho mladý tým se tak již nyní může pomalu začít chystat na baráž o postup do mezinárodní MOL Ligy. Po sezoně se utká s jedním z trojice Hodonín, Zlín nebo Poruba.

„Soupeře zatím neznáme. Všechno se odvíjí od počtu slovenských týmů v nadcházejícím ročníku nejvyšší soutěže. Rozhodne svazová exekutiva, my si však přejeme Zlín,“ přiznává s úsměvem Slovák.

Souboj s krajským rivalem jej láká, vzrušuje. Aby také ne, vždyť nejen pro zkušeného kouče, ale i pro řadu hráček, které ve Zlíně působily nebo formou hostování nastupují doteď, by derby se Zlínem byla velká výzva. „Navíc to máme kousek, zápasy by jistě přilákaly i diváky,“ věří Slovák.

Slovácký celek ale ještě před baráží musí dohrát prvoligový ročník. Motivaci mají házenkářky Kunovic jasnou: ve zbývajících čtyřech kolech bodovat a projít sezonou bez jediné porážky!

„Byla by to samozřejmě třešnička na dortu,“ vnímá Slovák. „V kariéře totiž moc takových příležitostí nepřijde, abyste sezonu odehráli bez ztráty kytičky. Uděláme maximum proto, abychom to dotáhli,“ slibuje.

Jenom k neporazitelnosti se ale známý odborník neupíná. „Chceme zapojit všechny holky,“ říká.

Proti Havlíčkovu Brodu domácímu týmu scházely Fleková, Tvrdoňová, výjimečně naskakovala nemocná Vašíčková a kvůli zranění nedohrála Knotová.

Kunovice ale proti souepři z Vysočiny bez problémů potvrdily roli velkého favorita, před vlastním publikem jasně zvítězily.

Hotovo byla v podstatě už do přestávky, kdy lídr první ligy žen vedl rozdílem osmi branek. „Utkání jsme od začátku měli pod kontrolou. V zápase nebyl ani jeden úsek, kdybychom znervózněli nebo se báli o výsledek. Soupeře jsme nepustili téměř k ničemu,“ uvedl Slovák.

Střelecky zářilo domácí trio Králová - Hvozdovičová a Fiurášková, zmiňovaná děvčata vstřelila po sedmi brankách. Stejně gól dala i hostující Brožová, to však Jiskře nemohlo stačit.

„Holky podaly výborný a kolektivní výkon. I v oslabené sestavě bojovaly, pomáhaly si. Skvěle zahrál celý tým včetně obou gólmanek,“ dodal Slovák.

Kunovické házenkářky za týden čeká souboj v Brně s Tatranem Bohunice.