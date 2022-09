Český pohár žen, 2. kolo -

TJ SOKOL KARVINÁ – SHK KUNOVICE 15:39 (8:20)

Nejvíce branek: Vaňková a Dostálová 4 – Fleková 10/3, Zálešáková 7, Vašíčková 6, Popelková 5, Hvozdovičová a Polášková 4. Rozhodčí: Fiala, Švidernoch. Vyloučení: 7:5. Sedmimetrové hody: 11/5 – 3/3. Diváci: 23.

„Pro nás to byl dobrý trénink. Do Karviné jsme odjely pouze se dvěma holkami na střídání, takže si všechny zahrály dostatečně. Děvčata si od začátku mohla vyzkoušet věcí, které v tréninku nemohou dělat. Utkání jsme od začátku měly ve své moci, bylo to zcela jednoznačné. Prostě příprava na soutěž,“ uvedla kunovická trenérka Lenka Fleková.

Jméno soupeře pro příští kolo ještě nezná. Slovácký celek se ale moc dopředu nedívá. „My jsme rádi za každý kvalitní zápas. Samozřejmě bychom chtěly v poháru dojít co nejdál, ale nijak prestižně ho nebereme,“ říká Fleková.

Kunovické házenkářky už se chystají na víkendový start první ligy žen. Novou sezonu zahájí stejně jako před rokem na palubovce Otrokovic.

„Loni jsme je na turnaji jasně přehrály a pak jsme s nimi v prvním kole pouze remizovaly, takže to, že jsme je je i letos jasně porazily, nebereme vůbec v potaz. Víme, že Otrokovice jsou kvalitní soupeř, a pokud chceme uspět, musíme podat kvalitní a koncentrovaný výkon,“ ví dobře Fleková.

Na obhajobu její tým nemyslí. „Tím, že nám odešla nejlepší střelkyně Sabina Fiurášková pracovně do Švýcarska, jsme docela oslabení, takže budeme rádi, když skončíme v horní polovině tabulky. S tím budeme spokojení,“ dodává bývalá reprezentační spojka.