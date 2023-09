Házenkářky Kunovic po postupu v Českém poháru žen zvládly i vstup do sezony v 1. lize, kde obhajují bronzové pozice. Slovácký celek si na úvod nového ročníku poradil s Bohumínem, nováčka soutěže v domácím prostředí přehrál 28:23.

Házenkářka Kunovic Sabina Fiurášková po utkání s Bohumínem | Video: Libor Kopl

V sobotním dopoledním duelu zářila především gólmanka Tereza Žáková. Opora Kunovic si připsala několika skvělých zákroků, ve druhém poločas zneškodnila soupeřkám ze severu Moravy čtyři sedmičky v řadě a zaslouženě si vyslechla potlesk nadšených diváků.

„Je naše hvězda,“ poznamenala s úsměvem spojka Sabina Fiurášková. „Podala famózní výkon,“ uznale pokyvoval hlavou trenér Kunovic Tomáš Wowra.

I. házenkářská liga žen, 1. kolo -

SHK KUNOVICE - 1. SC Bohumín 98 28:23 (14:12)

Nejvíce branek: Polášková a Fiurášková 6, Popelková a Tvrdoňová 4 – Vachtarčíková 7/2, Mikolajková 6/2. Rozhodčí: Horsák, Švidernoch. Vyloučení: 6/7. Sedmimetrové hody: 4/4 – 9/5. Diváci: 80.

Po vydřené výhře ale oprávněně chválil i zbytek týmu. „Pochvalu zaslouží všechny holky. Chyby budou vždycky, ale nemám důvod něco vytýkat,“ má jasno.

Kunovice se i letos potýkají především s úzkým kádrem. V klubu skončila Vašíčková, křídelnice Kutálková přestoupila do Bohunic a Fleková, která je po operaci ramene, hostuje v Olomouci.

Proti Bohumínu nehrála ani nemocná Zálešáka, jež ležela doma s hnisavou angínou. Polášková odehrála duel i přes horečky. Střelkyně Fiurášková, která se po roce vrátila zpět ze Švýcarska, zase nastoupila se zlomeným prstem.

„Je pravda, že nemáme tolik hráček, ale pomáhají nám dorostenky, které zapracováváme do našeho systému. Můžeme se na ně taky spolehnout, jsou rovnocenným partnerem holek,“ míní Wowra.

Hluk si v předehrávce poradil s Boršicemi a poskočil do čela krajského přeboru

Slovácký celek si proti Bohumínu mákl. Hostující celek prokázal na Bělince svoji kvalitu, favorita trápil až do konce. „Bohumín nepovažuji za žádného nováčka. Do soutěže se vrátil po roční pauze, navíc má širší kádr než my a v sestavě i hráčky se zkušenostmi z interligy. Ať už jde o Plánkovou, Leškovou, Dezortovou či další holky. Bohumín bude v sezoně trápit i jiné soupeře než jenom nás,“ myslí si Wowra.

Jeho tým šel v úvodu střetnutí do vedení a náskok udržoval po celé utkání. Kunovice hostujícímu družstvu v první půli odskočily na rozdíl šesti branek, první poločas ale vyhrály jenom o dva góly.

„Vybrali jsme si daň z prvního utkání,“ myslí si Wowra. „Holky byly nervózní. Nevěděly, co od utkání čekat. Na soupeře jsme sice vletěli, ale pod dojmem náskoku jsme se uspokojili, takže jsme znovu museli zapnout a hrát naplno,“ přidává.

Severomoravanky se i po změně stran neustále držely na dostřel, v závěrečné čtvrthodině je ale zradila nepřesná koncovka. Hostující tým neproměnil čtyři sedmimetrové hody v řadě, domácí gólmanka Žáková spoluhráčky podržela i v dalších kritických momentech.

Kunovice nakonec protivníkovi odskočily, vedení už nepustily a do sezony vstoupily výhrou 28:23.

„Jsme rádi, že se nám vstup vydařil. I letos chceme hrát na špici tabulky. Za mě je reálné, abychom hráli do pátého místa, obhájili bronz,“ dodává Wowra.

Jeho tým se v dalším kole představí ve Velkém Meziříčí.