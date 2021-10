„Začíná se projevovat práce z posledních let. Tým jsme skládaly, pečlivě dávaly dohromady, teď se nám to vrací. Hráčky jsou vyhranější, poctivě pracují. Navíc podávají velmi dobré výkony, který podporuje Žáková v brance,“ říká trenér Kunovic Miroslav Slovák.

„Zlepšila se obrana, do útoku můžeme poslat kohokoliv a přesto tím naše síla nijak neutrpí. Dříve tomu tak nebylo. Když jsme prostřídali základní sestavu, kvalita šla dolů. Teď máme vyrovnaný kádr, hrát může opravdu kdokoliv,“ je přesvědčený zkušený kouč.

Kunovicím vyšla spolupráce s Ostravou, odkud přišly na Slovácko šikovné hráčky. „Družstvo se nám opravdu podařilo vhodně doplnit. Na první ligu opravdu máme konkurenceschopný mančaft. Když nám vypadne jedna kvalitní hráčka, na spojkách máma další čtyři, které mohou zaskočit, vypomoct,“ přitakává Slovák.

I ten má momentálně za sebe náhradu. Po operaci kolena za něj úspěšné zaskakuje Tomáš Wawro. Tomu pomáhá i někdejší elitní spojka Lenka Fleková.

Společně povedou tým minimálně do Vánoc, protože po druhé Slovákově operaci přišla komplikace. „Bohužel potíže přetrvávají, stav se nelepší. Na další kontrolu jdu až pátého listopadu, takže k týmu se připojím nejdříve až začátkem příštího kalendářního roku,“ mrzí známého kouče.

I. liga žen, 6. kolo -

SHK Kunovice – Lions Hostivice 29:19 (17:6)

Nejvíce branek: Fiurášková 10/4, Kutálková a Hvozdovičová 4 – Novotná 6, Jačková 4. Rozhodčí: Bečička, Horák. Vyloučení: 2:1.





Celek z Uherskohradišťska si i bez něj ví rady. Výbornou formu potvrdil také v sobotu doma proti Hostivicím. Kunovicím házenkářkám parádně vyšel nástup do utkání, když už v 6. minutě vedly 6:1.

„Děvčata měla zápas od začátku pod kontrolou. Ve druhém poločase přišla i fáze, kdy jsme vedli o sedmnáct branek. Soupeřky sice v závěru výsledek trošku zkorigovaly, ale celkově na nás neměli,“ říká Slovák.

Tým při absenci zraněné kanonýrky Grabcové střelecky táhne Sabina Fiurášková. Jednadvacetiletá spojka, která na Bělinku přišla jako nepotřebná z interligového Zlína, se proti Lions blýskla deseti brankami a potvrdila svoji pozici nejlepší střelkyně první ženské ligy.

„Nepřekvapuje mě, že se jí tak daří,“ tvrdí Slovák. „Říkal jsem to celou dobu, že má potenciál na to, aby se takto prosazovala,“ přidává, „Je dynamická, výbušná hráčka. Při střelbě má i velkou sílu. Bohužel jí chybělo sebevědomí. Nebyla schopná prodat věci z tréninku v zápasech. Až teď si začala věřit a předvádět takové výkony. Udělala velký pokrok,“ chválí kanonýrku, která se Kunovicím začíná vyplácet.

Přitom Fiurášková patří v jednadvaceti letech mezi nejstarší hráčky, takže může stejně další děvčata ze Slovácka výkonnostně ještě růst.

Že by ale v Kunovicích přehodnocovali cíle a najednou začali spřádat plány na MOL ligu, to zatím nehrozí.

„Pořád platí, že chceme udělat co největší výsledek a hrát do pátého místa,“ prohlásil Slovák.

Nyní už by však svůj tým rád viděl na některé z medailových pozicích. „Bedna by byla krásná,“ ví dobře.

Postup do nejvyšší soutěže by však podle zkušeného kouče bylo až příliš velké sousto. Dobře ví, jak velký rozdíl mezi MOL ligou a první ligou je. „I když nás město podporuje, finančně je to nedosažitelné,“ míní.

„Máme nevyhovující halu, takže bychom museli žádat o výjimky. Navíc bychom skoro trojnásobně museli navýšit rozpočet. Kádr by na to možná měl, ale nehráli bychom tam důstojnou roli, proto se nikam netlačíme. Radši budeme hrát na špici v první lize než se trápit ve společné česko-slovenské soutěži,“ říká.

Ani ostatní týmy ale na postup nepomýšlejí. Ztrácí Havlíčkův Brod i Ivančice, víc se čekalo od Hostivic, za které nastupují i hráčky, co prošly Slavií či Mostem. Trápí se poslední Bohunice, překvapením jsou naopak výsledky Otrokovic.