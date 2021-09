„Ambice máme trošku vyšší než v minulých letech. Pokusíme se zabojovat o co nejlepší umístění. Čeká nás dobrá sezona,“ je přesvědčený Slovák.

Jeho tým vstoupí do sezony v neděli na jihu Čech, kde se postaví Jindřichovu Hradci. Zkušený osmačtyřicetiletý kouč u toho ale nebude. Kvůli operaci kolena tým v září povede Tomáš Wowra, dlouholetý kouč Hrabůvky a otec z jedné hráček. „Obavy z toho ale nemám. Věřím, že žádný problém nebude. Jak odhodím berle, budu zpátky u týmu,“ plánuje.

Podle Slováka jsou kunovická děvčata na start první ligy dobře nachystaná. „Po dlouhé pauze je na nich vidět obrovská chuť, elán, nasazení. Házená holkám chyběla, věřím, že svůj zápal přenesou z tréninku i do zápasů,“ přeje si.

I když družstvu kvůli mateřským povinnostem už nepomohou Budayová se Slovákovou, vedení klubu tým vhodně doplnilo, navíc udrželo všechny opory.

V Kunovicích dál setrvávají mládežnické reprezentantky Fleková s Grabcovou. O mladé kanonýrky byl přitom zájem v jiných oddílech, telefony jen vyzváněly.

Zatímco Fleková v případě potřeby vypomůže sousednímu Zlínu, kde bude hostovat, střelkyně Grabcová se do nejvyšší soutěže stále nehrne. „Bára je v hledáčku hned několika klubů, přednost u ní má ale škola,“ vysvětluje Slovák.

Tento týden ale bude jednat o možné spolupráci s novým koučem Zlína Ivem Vávrou.

„Má zájem o některá naše děvčata. Kromě Flekové třeba i o Zuzku Zálešákovou,“ prozrazuje.

Slováck i nadále může počítat s hráčkami Ostravy-Zábřehu. Kromě juniorské reprezentantky Vašíčkové klub zaregistroval také Wowrovou, Hvozdovičovou a Královou. Zmiňované kvarteto nosilo kunovický dres už loni, kdy soutěž utnula pandemie koronaviru.

Slovácký celek se na nadcházející ročník připravoval výhradně v domácích podmínkách. Na Bělince absolvoval i týdenní soustředění.

„Příprava byla velmi slušná. Holky to odmakaly, s jejich přístupem jsem byl nejvíc spokojený za celých sedm let, co tady působím,“ říká. „Opravdu mají chuť a vytvořily tady super kolektiv. Všechno jsou to mladé holky od 17 do 22 let. Věkově k sobě mají blízko, takže nehrozí žádný mezigenerační střet. Naopak táhnou za jeden provaz, funguje chemie,“ přidává.

Slovákova mladá parta se v rámci letní přípravy utkala se Zlínem, o víkendu pak absolvovala Jiskra Handball Cupu v Otrokovicích, který je už tradiční generálkou na ligové boje.

Kunovice skončily na mezinárodním klání druhé, když z pěti duelů prohrály jenom ten poslední s Michalovcemi. „Turnaj hodnotím velmi kladně. Nešlo nám o nějaký pohár, výsledky, chtěli jsme vyzkoušet všechny hráčky, prostřídat tým, což se nám povedlo,“ těší Slováka.

Kunovické házenkářky první hrací den zvládly všechny tři duely, v neděli pak přemohly domácí Otrokovice, ale ve finále pak nestačily na béčko Michalovce. „Pro nás je důležité, že se střelecky prosadily všechny holky. V kádru momentálně nemám žádnou hráčku, kterou bych se bál postavit. Všechny jsou nahraditelné. Tým má tvář, je kompaktní, což se mi líbí,“ uvedl.

Jak na tom děvčata z Bělinky jsou, naznačil i duel prvního kola Českého poháru. I když Kunovice v Bohunicích brzy prohrávaly 2:5, výsledek otočily a domů nakonec odvezly přesvědčivou výhru 34:21 i postup do další fáze soutěže.

„Začátek nám sice úplně nevyšel, když jsme zakončovaly z nepřipravených pozic, ale postupně jsme se začali více soustředit na obranu. Eliminovali jsme nejnebezpečnější hráčku soupeře. Za dvanáct minut jsme díky výborným zákrokům gólmanky Žákové nedostaly gól a zápas otočili v náš prospěch,“ dodává.