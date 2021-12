Rodačka z Ostrožské Nové Vsi i přes počáteční nezdar dál zůstává optimistkou. Věří, že se české reprezentantky zvednou a na úkor třeba sousedního Slovenska půjdou na šampionátu dál.

„Konec už v základní skupině by mě hodně mrzel. Myslím si, že máme na to postoupit. V náš tým věřím,“ říká odchovankyně Uherského Hradiště.

Pobyt ve Španělsku, na své první velké mezinárodní akci, si náramně užívá.

„Jsem opravdu šťastná, že tu mohu být. Je to pro mě pocta,“ vyznává se.

Byť nepatří do základní sestavy, na palubovku už se dostala. Jenom do počtu ve výpravě rozhodně není. „Snažím se holkám pomoct k co nejlepšímu výkonu. Před prvním zápasem jsem byla maličko nervózní, přece jenom je to mistrovství světa a hrajeme proti těm nejlepším,“ přiznává.

České házenkářky se ve skupině E postupně utkají s Německem, Maďarskem a Slovenskem, tedy pouze soupeři z Evropy.

Na celky z jiných světadílů omlazený výběr trenéra Jana Bašného narazí až v případě postupu do osmifinále. „Asi se nedá říct, že by nás to nějak mrzelo. Evropská házená je považována za nejlepší, tudíž to bereme jako konfrontaci s těmi nejlepšími,“ uvedla.

Téma Deníku: S očkováním jsem problémy neměla. Chci svobodně žít, říká Mika

Pokud chtějí Češky jít dál, musí jednoho silného protivníka porazit. Jak ukázal hned zahajovací duel, jednoduché to rozhodně nebude. „Žádný zápas tady se nedá srovnat s naší MOL ligou. Jak německá, tak i maďarská liga patří k elitě,“ připomíná vysoká spojka, která v národním týmu nastupuje coby pivotka.

Také bývalá hráčka Zlína či Poruby, která nyní hájí barvy mistrovského Mostu, tuší, že klíčová v boji o postup bude zřejmě pondělní federální bitva se Slovenskem.

„V tomto utkání se rozhodne o všem,“ ví dobře.

Andrýsková bere derby nejen kvůli důležitosti střetnutí hodně prestižně, rivalitu ale nějak zvlášť nevnímá. „Je to důležitý zápas na mistrovství světa, ale jinak je to utkání jako každé jiné, co tady odehrajeme,“ míní.

V Porubě nastupovala s brankářkou Alexandru Ivanytsiuovou, dříve Krebsovou, zbytek slovenského týmu zná především z mistrovských zápasů.

Jenom k duelu s rivalem se ale neupíná, už v sobotu večer čeká Češky střetnutí s Maďarskem. „Musíme jít zápas od zápasu, soustředit se na sebe, bojovat a hrát nejlíp jak umíme,“ ví dobře.

Jelikož zápasy házenkářského šampionátu vysílá Česká televize, mají fanoušci o výkonech českého družstva dobrý přehled. Andrýskovou na dálku podporuje přítel, rodina i kamarádi. „Všichni sledují zápasy a moc nám fandí,“ říká.

Byť se na sociálních sítích objevuje i kritika, sympatická sportovkyně ze Slovácka dostává hlavně pozitivní zprávy. „Moc mi pomáhají. Těší mě, že moji nejbližší mi tak věří a mám v nich oporu,“ prohlásila.

Češky hrají své zápasy ve městě Llíria, kam dojíždějí z nedaleké Valencie, kde mají svoje zázemí. „Do haly dojíždíme autobusem. Cesta trvá okolo pětadvaceti minut. Každý tým má vytvořený pořadateli speciální autobus s vlajkou a polepy,“ hlásí.

Puskarčíková o dodatečném bronzu ze Soči: Zážitek z cíle nám už nikdo nevrátí

Na organizaci si dali Španělé záležet. Házenkářkám na hotelu, kde s nimi bydlí dalších sedm týmů, nic neschází. „Hotel je obrovský, má asi čtrnáct pater a každé družstvo obsadilo jedno patro, které si týmy vyzdobily a upravily podle sebe. Jídlo máme formou švédských stolů a v hale je docela chladno,“ informuje.

Andrýsková sdílí pokoj s Charlotte Cholevovou. Debutantky tráví volný čas převážně spánkem nebo sledováním seriálů. „Dokonce si můžeme jít zahrát nějakou společenskou hru, já ale musím udělat i něco do školy,“ říká.

Účastnice mistrovství světa musí dodržovat hygienické opatření proti šíření pandemie koronaviru.

České reprezentantky musí ve společných prostorách, kde mohou přijít do kontaktu s jinými lidmi, nosit respirátory. Stejné to je i v hale a všude mimo hřiště.

„Nevím, jak je to s opatřeními přímo ve Španělsku, ale na zápase byla poloprázdná hala. Procházky venku nejsou zakázané, několikrát jsme se byly podívat v nedalekém parku a zašly jsme i kousek do města,“ prozrazuje.

Počasí na jihu Evropy je na začátku prosince mnohem přívětivější než v Česku. „I když docela fouká vítr, svítí tady sluníčko a dá se přes den chodit v mikinách,“ přibližuje.

Ve Valencii se jí líbí, na Pyrenejském poloostrově je s házenou už podruhé.

„Jednou bych sem chtěla jet s přítelem na dovolenou,“ přiznává na závěr.