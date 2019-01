Zubří - /FOTOGALERIE/ Házenkáři Gumáren Zubří jsou ve finále Zubr extraligy. Ve středečním třetím semifinále naprosto jednoznačně porazili Lovosice, celou sérii tak vyhráli 3:0 na zápasy a po roce si opět zahrají o zlaté medaile. Jejich soupeř vzejde z dvojice Dukla Praha – Karviná.

Házenkáři Zubří slavili s fanoušky postup do finále extraligy. | Foto: DENÍK/Marek Havran

ZUBŘÍ – LOVOSICE 35:19 (17:6)

Konečný stav série: 3:0

Zápas probíhal téměř přesně jako podle kopíráku podle prvního duelu. Domácí jasný favorit a loňský vicemistr se sice prvních deset minut rozjížděl volněji (9. – 3:3), ale o to větší to pak byl uragán. Valaši si pak rychle vybudovali několikabrankový náskok. První půli ukončili šňůrou 8:1 a do šaten šli s jedenáctibran­kovým vedením.

Po změně stran vystřídali domácí trenéři všechny hráče, kteří byli připraveni na lavičce. I tak se náskok domácích neustále zvětšoval. Zastavil se na šestnácti brankách. Po závěrečném hvizdu propukla v zaplněné zuberské hale postupová radost. „Jsme velmi spokojeni, že jsme se dostali tam, kde nás všichni viděli snad už od začátku sezony. Moc jsme chtěli potvrdit, že do finále patříme a jsme rádi, že se nám to podařilo,“ pochvaloval si po posledním utkání semifinále trenér Zubří Jiří Kekrt.

Naopak v táboře Lovosic panovalo velké zklamání. Tým ze severu Čech nedokázal ani tentokrát utkání jakkoliv zdramatizovat. „Drželi jsme krok snad jen v prvních deseti minutách, kdy domácí udělali několik chyb. Pak už byli v útoku až příliš neškodní, s tím jsme neměli šanci uspět,“ posteskl si kouč Lovosic Vojtěch Srba.

Jeho svěřenci vůbec nedokázali navázat na loňskou semifinálovou sérii, ve které Zubří pořádně potrápil a natáhli boj až pět utkání. „Zubří mělo velmi dobrou formu a hlavně dokázalo zátěž rozložit mezi hodně hráčů. Bylo to podobné jako v prvním zápase, Zubří vyhrálo naprosto zaslouženě třetí utkání i celou sérii,“ uznal sportovně Srba.

Zubří: Malina, Orság – Kichner 1, Plšek 2, J. Hrstka 7/3, Třeštík 3, Říha 5, Mičkal 6/3, Jurka 2, Číp 2, Mika 4, Randýsek 2, M. Hrstka 1.

Lovosice: Šálek, L. Kylíšek – Vaněk, Házl, Měchýř 2, Kratochvíl 4, Brecko 2, Miler 7, Havlovec 2, Jelínek, Havlát 1, Kogoj 1, D. Kylíšek.

Rozhodčí: Simu, Nesvadba. Vyloučení: 2:5. Sedmimetrové hody: 6/6 – 0. Diváci: 900. Sled: 0:1, 2:3, 7:3, 9:5, 17:5, 22:7, 25:9, 27:13, 30:17, 33:19.