Zubřané plnili roli jasného favorita hned od úvodního hvizdu. Dařilo se jim proměňovat šance z první vlny, vzadu se mohli opřít o spolehlivého brankáře Mizeru, na kterého Jičínští jen marně hledali recept.

„Zápas jsme ztratili v prvním poločase, kdy po první desetimituvce mělo Zubří sérii sedmi nebo osmi gólů. Nedokázali jsme si poradit s gólmanem Mizerou, a to jak díky jeho umu, tak i našimi nepřipravenými střelami. To byl základ dnešního výsledku,“ popsal jičínský kouč Petr Mašát, jehož celek prohrál první poločas 9:16.

Ani po přestávce zuberští házenkáři nepolevili a dál budovali náskok. Ve 36. minutě vedli už jedenáctibrankovým rozdílem. „O poločase jsme měli v kabině jediné téma. Abychom prvních deset dvanáct minut druhé půle do toho šlápni a aby Jičín tak zjistil, že tady nic nezíská. To se nám do 42. minuty podařilo do puntíku,“ pochvaloval si slovenský expert ve službách Zubří Dávid.

Poté Valaši postupně prostřídali sestavu a hosté korigovali skóre na konečných 30:24. „Už dlouho plánuju sestavu rotovat, protože je nás strašně málo. Máme zraněné, potrestané. Někteří kluci hráli na pozicích, na které nejsou zvyklí, bylo to dost rozházené. Nějakým způsobem jsme to dohráli a soupeř výsledek kosmeticky upravil,“ doplnil Dávid, kterého čeká už ve středu dohrávka s Frýdkem-Místkem a v sobotu Hranice. Do Vánoc by měli Zubřané dohrát i utkání v Brně, které bylo odloženo kvůli nákaze koronavirem v jihomoravském celku.

„Doufáme, že se co nevidět vrátí Havran a Hybner, to by nám hodně pomohlo. Po dlouhé době jsme teď měli týden přípravy na zápas a odteď to bude zase rozkouskované, ale to my známe. Do konce prosince chceme určitě odehrát všechny tři zápasy, co nám zbývají. Chceme co nejvíc bodovat,“ dodal závěrem trenér Dávid.

DAVID JANOŠEK

HC ROBE ZUBŘÍ – HBC RONAL JIČÍN 30:24 (16:9)

Zubří: Malina, Mizera Š., Krůpa – Jurka 7, Mořkovský 6/1, Dokoupil 4, Mazurek 4, Dobeš 4, Fiala 2/2, Mika 1, Pšenica 1, Bajer 1, Palát, Michálek.

Nejvíce branek Jičína: Thorovský 5, J. Dolejší 4, M. Kovařík 4. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Sedmimetrové hody: 4/3 – 1/0. Vyloučení: 2:2.