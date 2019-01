Valašsko - Splnil roli favorita. Jan Kopecký suverénně ovládl 36. ročník Valašské rallye a úspěšně vstoupil do sezony mistrovství České republiky. Úřadující domácí šampion ovládl klání na Valašsku stylem start - cíl a druhého Pecha porazil o více než minutu.

„Parádní začátek, vše klapalo, jak mělo. Valaška je pro mě v podstatě takovým nultým ročníkem, protože se po delší době vrátila do velkého mistráku v novém formátu," stíral si v cíli zkušený pilot mladoboleslavské automobilky, který se musel před závodem vypořádat s komplikací v podobě nehody v testu na závod.

„Trefil jsem strom a poškodil vůz. Tým se ale zachoval naprosto profesionálně a podařilo se mu v krátkém čase sehnat náhradní zcela konkurence schopný vůz," poděkoval.

Kopecký na Valašské rallye vyhrál jedenáct z dvanácti měřených testů, pouze v úvodní erzetě druhého dne jej o půl sekundy pokořil nakonec čtvrtý Jan Dohnal.

„Jelo se hodně po širokých cestách se spoustou retardérů, což asi spoustě pilotů nevyhovuje. Zmenšuje to ale rychlostní průměry, což je jistě ku prospěchu věci a navíc je to pro všechny naprosto stejné. Pořadatelé letos udělali maximum možného, aby vše klapalo a tratě byly co nejlepší. Přeji jim ale, aby se jim podařilo třeba už do příštího ročníku domluvit se zástupci obcí průjezd klasickými úseky známými z dřívějška, což by jistě kvalitu této soutěže ještě o kus pozvedlo," vyznal se 35letý závodník, jenžv Česku v uplynulých dvou sezonách neprohrál a vítězně vstoupil i do roku 2017.

Na "Valašce", která se do seriálu MČR vrátila po pěti letech, si připsal v domácím mistrovství dvanáctou výhru za sebou. Naposledy nebyl při svém startu dekorován vítězem na Rallye Český Krumlov 2014, kterou nedokončil.

Zatímco o triumfu továrního jezdce Škody nebylo pochyb, Pech musel o druhé místo tvrdě bojovat. Na stříbrnou pozici se posunul až v poslední rychlostní zkoušce a třetího Jana Černého nakonec porazil jen o sekundu.

„Protože je auto nové, měli jsme na Valašce anglického technika, který stále dolaďoval programy. Na první nedělní Kopřivnici nastavil něco, co způsobilo špatnou akceleraci a přišla ztráta na Honzu Černého. Situaci jsme řešili tím, že jsme přešli na jiný program. Tím se výkon vozu vrátil do normálu a auto fungovalo nejlépe z celého dne," popsal své trable stříbrný Pech.

„V závěru jsme jeli, jak jsme nejlépe uměli, ale nemyslel jsem na to, že bychom mohli Honzu stáhnout. Jsem moc rád za tento vzájemný souboj, kterým Valaška gradovala, protože jsem začal fiestu v některých pasážích zase více využívat. Uvidíme, kam se posuneme při dalším závodě na Šumavě," pousmál se sympatický soutěžák.

Poražený, v cíli třetí Černý byl pochopitelně hodně zklamán.

„Loňská Valaška se mi líbila o dost více. Mohlo se jet méně kilometrů na okruhu v Kopřivnici, kde opravdu hodně trpí jak technika, tak především pneumatiky, což je ekonomicky hodně náročné," postěžoval si „bronzový" pilot.

„Souboj s Václavem Pechem jsme si po celou dobu užívali, ovšem rozhodnutí přišlo při druhém průjezdu na Kopřivnickém polygonu, kde nás začaly trápit technické problémy. I tak je třetí místo na úvod šampionátu parádní výsledek," dodal.

Nejlépe si z regionálních posádek vedl Roman Odložilík, jenž ve finále bral páté místo.

„Všechnu smůlu jsme si asi vybrali na sobotním shakedownu, kde jsme nešťastně prorazili chladič. Novinkou pro nás byla ale jízda na pneumatikách Michellin, které jsme po delší době vyměnili za Pirelly," posteskl si závodník z Kroměřížska.

„V neděli se nám podařila hned úvodní zkouška, což nám dodalo klid do závěrečné fáze závodu. Na kluky jedoucí ve předu jsme tady opravdu neměli, takže jsme si jen hlídali naši pozici. Celkově tedy v týmu panuje spokojenost," pousmál se Odložilík, jehož tým nyní čeká náročný program.

„Naše auto bude teď opravdu hodně vytíženo. Příští týden nás čeká slovenská Rožňava, kde si vůz zapůjčí Švéd Adielsson, který se bude se čtyřkolkou učit jezdit na asfaltu, z čehož mám už teď trošičku obavu. Na Kopné pak za čtrnáct dní pojede s naší fiestou Petr Trnovec a do toho všeho je třeba vůz na tyto soutěže pořádně připravit. Nudit se tedy opravdu nebudeme," dodal.

Sedmidílné MČR bude pokračovat 21. a 22. dubna, kdy se pojede Rallye Šumava Klatovy.

DÁL ŘEKLI V CÍLI:

Jaromír Tarabus: ,, Po dlouhé době jsem seděl v závodním autě, takže jsme si to i s Petrem užili. Před závodem jsme toho v autě moc nenajezdili a pořádně jsem se s nim svezl teprve až na shakedownu před závodem. Obrovský dík patří mechanikům, kteří auto doskládali těsně před soutěží. Spolupráce s Petrem Machů fungovala perfektně, samozřejmě výsledek mohl být i o něco lepší, neboť jsem se nevyvaroval několika drobných chybiček. Jinak ale závod samozřejmě hodnotíme velmi pozitivně. Na domácí Kopné se vrátím do vozu R společně s Danem Trunkátem a oba se už na další soutěž moc těšíme."

Antonín Tlusťák: „Určitě jsme rádi, že jsme Miru Tarabuse nakonec porazili. Před poslední rychlostní zkouškou nás dělila jediná desetina. Byl to pěkný a vyrovnaný souboj. Do poslední zkoušky jsme šli s tím, že do toho dáme úplně všechno. Nechtěl jsem se nechat porazit vozem S 2000'. Mirek však potvrdil, že se stále dá jet i s atmosférou proti vozům R5 velmi rychle. Díky našemu souboji jsme našli na tomto závodě i něco pozitivního."

Jan Jelínek: ,,Soutěž pro nás výsledkově skončila parádně. Přestože jsme se zpočátku se spolujezdcem hledali a chvíli si zvykali, nakonec jsme si ji parádně užili. Samozřejmě nás trochu rozhodily technické problémy ještě před startem, ty se ovšem podařilo odstranit a auto fungovalo skvěle. Co bude v plánu dále, ale budeme teprve řešit, přáním by ale bylo pokračování ve velkém mistráku.

Výsledky Janča Valašská rallye:

1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 1:30:57,8,

2. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) -1:11,1,

3. J. Černý, Černohorský (Škoda Fabia R5) -1:12,1,

4. Dohnal, Ernst (Ford Focus WRC) -2:01,1,

5. Odložilík, Tureček (Ford Fiesta R5) -3:04,5,

6. M. Vlček, Žáková (Ford Fiesta R5) -3:22,7,

7. J. Szeja, M. Szeja (Pol./Ford Fiesta R5) -3:30,9,

8. Tlusťák, Vybíral (Škoda Fabia R5) -4:25,4.

Průběžné pořadí TrueCam MČR: 1. Kopecký 60, 2. Pech 46, 3. J. Černý 41, 4. Dohnal 29, 5. Odložilík 23, 6. M. Vlček 22.

JIŘÍ HEJTMÁNEK