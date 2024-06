Má další zlato. Běžec z Uherského Hradiště Tomáš Habarta na mistrovství České republiky v atletice ve Zlíně překonal v závodě na 3000 metrů překážek rekord šampionát, časem 8:29,24 minuty obhájil titul. Druhého finalistou z ME v Římě Damiána Vícha porazil o více než osm sekund.

„Čas hodnotím pozitivně. Je to pokrok, byť to mohlo být i lepší,“ míní dvacetiletý šampion. „Nevyšly mně tam dva příkopy, zato překážky byly o dost lepší než v Římě,“ přidává.

Pro stýplaře Habartu byl sobotní závod ve Zlíně nesmírně důležitý hlavně směrem k případném posunutí v rankingu a potencionální účasti na olympijských hrách v Paříži.

Mistrovství České republiky v atletice ve Zlíně:

Muži 3000 m př.: 1. Habarta (Uherské Hradiště) 8:29,24, 2. Vích (Dukla Praha) 8:37,49, 3. Marák (SKP Nymburk) 9:07,24.

Ač tomu úmorné vedro nenahrávalo, museli společně s tréninkovým parťákem Damiánem Víchem cílit na rychlý čas. V posledních dvou okruzích už se musel borec ze Slovácka spoléhat jen na vlastní síly, jelikož se od Vícha odpoutal. Své tempo se snažil ještě stupňovat, do cíle doběhl s luxusním náskokem.

Výsledkem byla úspěšná obhajoba titulu v novém rekordu mistrovství 8:29.24. Víchovo maximum ze sezóny 2022 vylepšil o víc než sedm vteřin.

„Hrozně moc děkuji Damiánovi a Maxovi Matolínovi, že mi to pomohli takto odtáhnout. V tom vedru to nebylo jednoduché, ale určitě to budeme chtít v budoucnu ještě posunout. Hlavně neusnout na vavřínech, bojujeme dál,“ vzkazuje soupeřům i fanoušků člen Slovácké Slavie.

Vích proběhl cílem jako druhý, bronz získal Daniel Marák z Nymburka.

Ve Zlíně zářila tyčkařka Amálie Švábíková. Česká reprezentantka na mistrovství republiky zvítězila výkonem 473 centimetrů, o centimetr si vylepšila osobní rekord a přesně splnila požadavek Světové atletiky pro přímý postup na olympijské hry v Paříži.

Poslední stovku v kariéře absolvoval Jan Veleba. Sedmatřicetiletý spoludržitel českého rekordu na závěr kariéry získal stříbro za 10,48 sekundy. O pět setin ho porazil další český spolurekordman Zdeněk Stromšík.