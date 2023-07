Byla jedinou domácí hráčkou na již tradičním nočním turnaji mixů v plážovém volejbale. Rodačka z Uherského Hradiště Lucie Grančaiová, která působí v extraligovém Přerově, si premiérově po boku Jindřicha Zavadila zahrála na Slováckém létě.

CZ MIX PROFI NIGHT 2023 | Video: Libor Kopl

Na CZ MIX PROFI NIGHT skončila již v osmifinále, i tak si neobvyklé klání náramně užila.

„Vůbec jsem nevěděla, co od toho čekat,“ přiznává odchovankyně Slovácké Slavie. „Překvapilo mě, že tady startuje spousta známých tváří, co to hrají na profesionální úrovni. Přitom dřív to tady bývalo spíše pro místní. Jak je vidět, turnaj už je známý po celé republice, má svoji úroveň,“ přidává.

Grančaiová se s parťákem Zavadilem domluvila na soustředění v Turecku. Společně ale vůbec netrénovali. „Hrajeme spolu poprvé, ale povahově jsme si sedli. Celkem nám to funguje a hlavně je na kurtu srand,“ usmívala se sympatická blondýnka, která se na Slováckém létě představí i o víkendu, kde nastoupí po boku sestry Veroniky. „I když hlavně hrajeme šestkový volejbal, na písku nás to fakt baví a užíváme si to,“ přiznala.

Podruhé se do Uherského Hradiště podíval Adam Waber. Český reprezentant, který startoval i v Ostravě a třeba o víkendu získal stříbro v Chodově u Karlových Varů, si na nočním turnaji mixů zahrál po boku kamarádky Valentýny Hynkové.

„Nikdy předtím jsem s ní nehrál, je to naše premiéra, ale celkově je to sranda,“ říká rodák z Prahy.

Neopakovatelnou atmosféru si náležitě užíval. „Je to úplná rarita. Tady je to kombinace volnočasové zábavy, párty a plážové volejbalu, což mi vyhledáváme. Všichni jsme dobří kamarádi, navzájem si fandíme. Je nám vlastně jedno, kdo vyhraje,“ tvrdí člen Beachvolejbalové školy Praha.

Turnaj smíšených dvojic bral jako příjemné zpestření před turnajem Českého poháru, který v Uherském Hradišti startuje v úterý.

„Úroveň je slušná. Je tady pár hráčů, co společné objíždíme svazové turnaje nebo i zahraniční akce,“ přiznává.

Pondělního klání se na kurtech Slovácké Slavie Uherské Hradiště zúčastnilo čtyřiadvacet týmů, které organizátoři nalosovali do tří osmičlenných skupin.

„Do vyřazovacích bojů postupovali vítězové, týmy z druhých míst jsme k nim nalosovali. Zápas se hrál na dva sety do patnácti bodů,“ informoval hlavní organizátor Tomáš Němec.

K vidění byli skvělé výměny, napínavé souboje i vtipné momenty. „Úroveň každoročně stoupá,“ všímá si také Němec. „Máme tady hlavně pražské týmy, které si k nám na Moravu jedou odpočinout, zahrát si. Tím, že mají velkou kvalitu, postupně vytěsnily amatérské hráče z okolí,“ pokračuje.

Zatímco amatérům z regionu patřil spíše sobotní turnaj, v pondělí se vedle stadionu fotbalového Slovácka představili především profesionálové.

I když volejbalisté se mezi zápasy rádi osvěží, pivo si dali jenom někteří.

„Nikdo si nic nedovolí,“ říká Němec. „Naopak do finále se většinou probojují ti s nejlepší kondicí a kdo má nejvíc natrénováno. Vždyť finalisté odehráli šest půlhodinových zápasů během jednoho dne, což je hodně,“ přidává.

I když to chvílemi byla nejen pro šampiony pořádná fuška, prvořadá je pořád zábava.

„Byli jsme jedním z prvních, kteří před těmi patnácti lety nabídli noční mixy. Turnaj se rozšířil, hráči si jej oblíbili. Hraje se pod umělým osvětlením, není takové horko,“ vyzdvihuje Němec.