Za své výkony byla rodačka z Uherského Hradiště zaslouženě odměněná, na Večeru českého golfu byla vyhlášena nejlepší amatérkou do osmnácti let, stala se dorostenkou roku!

„Je to neskutečná čest. Pamatuji si, jak jsem už v roce 2019 sledovala holky v televizi a přála si, abych tam jednou byla i já, tak se to konečně povedlo,“ zářila sportovkyně ze Slovácka.

Za svůj velký úspěch vděčí především rodičům, nezapomněla však ani na další důležitou osobu. „Poděkovat bych chtěla mámě, ta se mnou jela na každý turnaj, kde mohla zrovna být. Tátovi budu děkovat vždycky, protože mě ke golfu přivedl. A samozřejmě nejen nejlepší trenérce, ale i úžasnému člověku - Zuzce Mašínové,“ uvedla na svazovém webu.

„Zapomenut nemohu ani na Golf Club Brno za úžasné tréninkové plochy a podmínky, měsíční kemp ve Španělsku. Czech Golf Teamu za možnost hrát na prestižních turnajích, zejména pak Harrymu Scottovi za skvělý přístup při kempech a trénincích,“ říká.

Barbora Bujáková z Uherského Hradiště byla na Večeru českého golfu oceněna dorostenkou roku.Zdroj: archiv Barbory Bujákové

Letos si Bujáková poprvé zahrála prestižní German Girls Open, kde obsadila solidní pětadvacátou příčku.

„Neskutečný zážitek, skvělí lidé. Bylo úžasné, jak se najednou seznámí hráči z celé Evropy a stanou se z nich kamarádi. Pak jsme se vlastně s řadou holek potkala na Evropě, to byla také výborná zkušenost," kvituje.

Díky dalším výborným výsledkům si vysloužila nominaci do reprezentačního výběru dívek pro mistrovství Evropy družstev do 18 let v Portugalsku.

„Nebudu lhát, letos to někdy byla docela horská dráha,“ přiznává s úsměvem. „Jedno kolo výborné, druhé naprostý opak, ale v průměru vlastně fajn. Tato sezona byla mentálně hodně vyčerpávající, každopádně mi to určitě dá hodně zkušeností do budoucna,“ věří sympatická blondýna.

Náročný rok má amatérská golfistka úspěšně za sebou a nyní už vyhlížejí další sezonu. Po dlouhé třítýdenní pauze, během které nechytila hůl do ruky, se už zase pilně chystá na další turnaje.

„Nedávno jsme byli s Czech Golf Teamem v Turecku, pak ještě máme další dva reprezentační kempy v únoru a březnu. Doma mám podložku se sítí, puttovací koberec a v Golf Resortu Jezera je i simulátor, který mi celou zimní přípravu usnadňuje,“ líčí.

Zatímco plán přípravy je jasný, přesný program pro rok 2022 ještě úplně nezná. „Kalendář je v procesu, není zatím kompletní, ale už zhruba víme kostru. Necháme se překvapit, ale už teď se na sezonu moc těším,“ dodala na závěr nejlepší česká dorostenka roku.