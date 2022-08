Vojtěch Neradil byl před letošním ročníkem Hostýnské padesátky ve velmi dobrém rozpoložení. Týden před ní v závodu Kolo pro život na Zadově dojel v absolutním pořadí na 6. příčce, kategorii mužů do 23 let na Šumavě vyhrál.

Bajker z Hulína si v Hostýnské padesátce zazávodil už v 1. ročníku. V roce 2013 měl 12 let a celou trasu tenkrát s ním jel děda Josef Neradil.

CHTĚL SKONČIT DO TŘETÍHO MÍSTA

,,Na letošní Hostýnskou padesátku jsem se ale nijak speciálně nepřipravoval. V týdnu před závodem jsem absolvoval klasické tréninky, pouze ve středu jsem si byl projet první kopec ze Slavkova pod Hostýnem na Svatý Hostýn,“ prozradil hulínský bajker.

V závodu chtěl skončit do 3. místa.

,,Při pohledu na startovní listinu by to byl slušný výsledek. Na vítězství jsem nepomýšlel,“ tvrdí 21letý Neradil.

Od startu jel ve vedoucí skupině s největšími favority Markem Rauchfussem a Filipem Rydvalem.

NEJVĚTŠÍ SOUPEŘI NE VLASTNÍ VINOU ZABLOUDILI

,,Tito soupeři se ale na konci prvního výjezdu ode mě odpoutali a já jsem až do 20. kilometru jel na třetí pozici. V tomto úseku ovšem Rauchfuss i Rydval kvůli špatně značené trati ne vlastní vinou zabloudili a já jsem se posunul na první příčku. Že jsem závod vyhrál, jsem se dozvěděl až v cíli, protože jsem si myslel, že pořád jedu na bronzové pozici,“ divil se Vojtěch Neradil.

TĚŠÍ HO SKALPY JANA ZATLOUKALA A FILIPA KONEČNÉHO

Toho potěšily skalpy Jana Zatloukala a Filipa Konečného.

,,Oba jsou českými reprezentanty v cross country,“ upozornil reprezentant týmu PSG Mechanix.

Po závodu pak vítěz odjel relaxovat k babičce Stanislavě a dědovi Josefovi do Roštění.

DAŘILO SE TAKÉ DALŠÍM REGIONÁLNÍM BAJKERŮM

V letošním ročníku Stanion Hostýnské 50ky se z regionálních bajkerů ještě dařilo Matějovi Malému ze zlínské formace Amenity Extrem Sport, který bral za čas 1:41:27 čtvrtou příčku, Ludvík Kurečka (FORCE KCK Cykloteam Zlín, 1:42:54) byl pátý, Vít Balcárek (Cykloop.cz BT Morkovice, 1:43:06) skončil sedmý, Radoslav Šíbl (1:43:40) osmý, Pavel Dubčák (oba 4EVER Cyklo Bulis Team Bystřice pod Hostýnem, 1:44:08) devátý a Štěpán Dalecký (Bike Team Sazovice) bral za čas 1:44:38 desáté místo.

DAGMAR SLADKOVSKÁ BYLA SUVERÉNNÍ

Závod žen vyhrála Brňačka Dagmar Sladkovská (ondrejfojtik.cz team, 2:13:30), před domácí bajkerkou Anetou Trněnou (4EVER Cyklo Bulis Team Bystřice pod Hostýnem, 2:15:34). Třetí místo obsadila Jana Valentová (ondrejfojtik.cz team, 2:15:47). Veronika Brázdová z kašavského Valachbajk Teamu skončila v čase 2:16:38 čtvrtá, pátá byla Aneta Chudárková (GHOST Team, 2:18:27).

ANETA TRNĚNÁ SE NA ZÁVOD PŘIPRAVOVALA DLOUHODOBĚ

Aneta Trněná z Bystřice pod Hostýnem byla mezi ženami nejúspěšnější regionální bajkerkou.

,,Na závod jsem se připravovala dlouhodobě. Letos jsem na kole najezdila zhruba 5000 kilometrů,“ svěřila se Trněná.

Ta si v týdnu před startem Hostýnské padesátky naordinovala pouze lehčí tréninky.

,,Trénovala jsem pouze v Hostýnských vrších. Ale byly to jenom odpočinkové jízdy,“ prozradila Aneta Trněná.

CHTĚLA PRODAT NAJETÉ KILOMETRY

Na závod v domácím prostředí se těšila.

,,Chtěla jsem v něm prodat najeté kilometry a makat v něm od startu až do cíle,“ plánovala 25letá rodačka z Holešova, která poslední tři roky žije v Bystřici pod Hostýnem.

NA DRUHOU PŘÍČKU SE PROBOJOVALA VE STOUPÁNÍ Z RAJNOCHOVIC

Dagmar Sladkovská byla na trati suverénní. Trněná bojovala o druhou až čtvrtou příčku.

,,Vývoj byl zajímavý až do konce závodu. Jana Valentová i Veronika Brázdová jely výborně. V posledním stoupání z Rajnochovic jsem se však od těchto soupeřek odpoutala. Ale ani ve zbytku závodu mi hlavně Jana Valentová nedala nic zadarmo,“ upozornila Trněná.

V CÍLI SE TĚŠILA NA PŘÍTELE ROMANA A SVOJI RODINU

Počasí i podmínky jí vyhovovaly.

,,Nebylo horko a po ranním dešti na trati nebylo ani moc bahna. V závěru mě sice trochu sužovaly křeče, ale ty brzy pominuly,“ tvrdí bajkerka z Bystřice pod Hostýnem, která se v cíli nejvíc těšila na přítele Romana a svoji rodinu.

,,Po celý průběh závodu mi všichni pořád fandili,“ děkovala svým nejbližším Aneta Trněná.

NEJLEPŠÍMI BYSTŘIČÁKY JSOU DUBČÁK A TRNĚNÁ

V Bystřici pod Hostýnem se hodnotili také nejlepší Bystřičáci. Nejlepším Bystřičákem byl Pavel Dubčák (4EVER Cyklo Bulis Team Bystřice pod Hostýnem, 1:44:08) před Liborem Darebníkem TÜV SÜD Rusava Bike Team, 1:48:12) a Bronislavem Vykopalem (OK Cyklo, 1:48:42). Cenu pro nejlepší Bystřičačku získala Aneta Trněná (4EVER Cyklo Bulis Team Bystřice pod Hostýnem, 2:15:34).

V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM SI ZAZÁVODILO 295 BAJKERŮ

Do cíle letošní Stanion Hostýnské 50ky dojelo 211 bajkerů a bajkerek. Na krátkých tratích si v Bystřici pod Hostýnem zazávodilo také 84 dětí.

Závod doprovázelo příznivé počasí. Hodinu před startem přestalo pršet. Během závodu bylo pod mrakem, teplota na startu se pohybovala kolem 20 stupňů. Na Tesáku a Trojáku bylo chladněji. Tam bylo kolem 17 stupňů.

GALERIE VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ V STANION HOSTÝNSKÉ 50 2022:

Muži do 29 let: Ludvík Kurečka (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:42:54

Muži do 39 let: Ondřej Kobliha (www. zlinska50.cz) 1:45:34

Muži do 49 let: Radoslav Šíbl (4EVER Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 1:43:40

Muži do 59 let: Bronislav Vykopal (OK Cyklo) 1:48:42

Muži nad 60 let: Václav Tomeček 1:57:11

Muži do 23 let: Vojtěch Neradil (PSG Mechanix) 1:38:34

Junioři: Štěpán Dalecký (Bike Team Sazovice) 1:44:38

Ženy do 39 let: Aneta Trněná (4EVER Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) 2:15:34

Ženy nad 40 let: Dagmar Sladkovská (ondrejfojtik.cz team) 2:13:30

Ženy do 23 let: Aneta Chudárková (GHOST Team) 2:18:27

Juniorky: Valerie Šavrdová (Vítkov) 2:36:21

VÍTĚZOVÉ ŽÁKOVSKÝCH KATEGORIÍ:

Prokop Jalůvka (odrážedla chlapci), Anna Barančíková (odrážedla dívky), Jakub Simon (chlapci 3-4 roky), Sáva Kovářová (dívky 3-4 roky), Milan Mozola (chlapci 5-6 let) Adéla Ptáčková (dívky 5-6 let), Jakub Loubal (chlapci 7-8 let), Veronika Šíblová (dívky 7-8 let), Jan Šťastný (chlapci 9-10 let), Karolína Černá (dívky 9-10 let), Filip Fojtík (žáci 1 11-12 let), Ella Surovcová (žákyně 1 11-12 let), Radim Křiva (žáci 2 13-14 let), Viola Rubešová (žákyně 2 13-14 let).

PŘEHLED VÍTĚZŮ HOSTÝNSKÉ 50 (2013 – 2022):

1. ročník 2013: Milan Damek (Brušperk) 1:43:53

Veronika Bláhová (Drásal Team Holešov) 1:59:17

2. ročník 2014: Pavel Žák (Bike Triatlon Morkovice) 1:44:18

Johana Kolašínová (Superior Riders) 2:11:32

3. ročník 2015: Jiří Hradil (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 1:40:54

Lenka Bulisová (4EVER Cyklo Bulis Team Bystřice pod Hostýnem) 2:07:47

4. ročník 2016: Jan Fojtík (Drásal Cannondale) 1:42:57

Radka Pospíšilová (Bikecentrum Olomouc) 2:13:13

5. ročník 2017: Pavel Skalický (Bike Triatlon Morkovice) 1:35:18

Dagmar Sladkovská (Česká spořitelna Accolade) 2:01:24

6. ročník 2018: Jaroslav Kulhavý (Specialized Racing) 1:34:51

Dagmar Sladkovská (Česká spořitelna Acoolade) 2:01:31

7. ročník 2019: Jan Jobánek (Superioe Velsbike Team) 1:37:11

Denisa Stodůlková (Cyklo Team Kolarna) 2:05:17

8. ročník 2020: Jaroslav Kulhavý (Specialized Racing) 1:31:55

Nikola Bajgerová (Eleven Black ET) 1:55:01

9. ročník 2021: Pavel Žák (Cykloop.cz BT Morkovice) 1:42:07

Julie Malošíková (Cykloteam MXM Hulín) 2:04:27

10. ročník 2022: Vojtěch Neradil (PSG Mechanix) 1:38:34

Dagmar Sladkovská (ondrejfojti.cz team) 2:13:30

Lubomír Hotař