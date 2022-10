HOLEŠOVSKÉ HOLKY – PROSTĚJOV 2:1 (0:1)

,,Zápas měl velmi dobrou úroveň. My jsme v něm podali dobrý výkon. V první půli ale bylo družstvo Prostějova lepší na míči a z ojedinělé akce se ve 44. minutě po trefě Daňkové ujalo vedení. Ve druhém poločase jsme přitvrdili hru a zaslouženě jsme duel otočili. O vítěznou branku se postarala 9 minut před koncem střetnutí Karolína Slavíková,“ radoval se z důležité výhry šéftrenér Holešova Slavomír Bednář starší.

Branky Holešova: Adriana Ševčíková, Karolína Slavíková.

Holešovské holky: Kuchařová – Stavjaníková, Slezáčková, Pospíšilíková, Rýdlová, Šiblová, Hradilová, Křenková, Tiefenbachová, Adriana Ševčíková, Vašíčková. Na střídání: Bonková, Škrabalová, Skácelová, Slezáková, Setínská, Julie Slavíková, Karolína Slavíková.

UHERSKÝ BROD – VLKOŠ 1:1 (1:0)

,,Utkání skončilo spravedlivou remízou. V prvním poločase jsme byli lepší my, ve druhém Vlkoš. Zápas ovšem nenabídl příliš pohledný fotbal. My jsme odstoupili od naší kombinační hry a přizpůsobili jsme se nakopávaným balónům soupeře. Oni to mají zažité, nám ovšem tento herní styl nesedí. Hodně nám také chyběly hlavně ofenzivní opory Kristýna Psotková a Martina Dufková. Proto jsme rádi i za zisk alespoň jednoho bodu,“ přiznal uherskobrodský vůdce lavičky Jan Gazdík.

Branka Uherského Brodu: Adamíková.

Uherský Brod: Karolová – Šotová, Juráková, Adamíková, Slováčková, Dzuráková, Baná, Kateřina Fojtíková, Romana Fojtíková, Večeřová, Smělíková. Na střídání: Mahdalová, Chovancová, Chlachulová.

BEZMĚROV – PROTIVANOV 1:3 (0:1)

,,Zápas se nám vůbec nepovedl. Hráčkám odskakoval balón od kopaček. Vázla nám také souhra. Družstvu chybělo nasazení a bojovnost. Protivanov nás přehrával ve všech fotbalových činnostech. Hosté byli běhavější a důraznější v osobních soubojích. Výhru si proto zasloužili,“ uznal kouč Bezměrova Martin Kratochvíl.

Branka Bezměrova: Hana Baštincová.

Bezměrov: Lipková – Lucie Pitnerová, Červíková, Novotná, Trávníčková, Hana Baštincová, Konečná, Šoberová, Hájková, Bílková, Dočkalová. Na střídání: Houšková, Klimešová, Šišková, Foltýnová, Adéla Pitnerová.

BŘEZŮVKY – OLOMOUC B 6:0 (4:0)

,,Utkání rozhodly naše větší fotbalové zkušenosti. Olomouc do něho nastoupila s mladou sestavou,“ prozradil vedoucí družstva Březůvek Luboš Vodehnal.

Jeho tým se po volnějším začátku s přibývajícími minutami dostával do tempa.

,,Postupně jsme měli územní převahu, kterou jsme dokázali brankově zúročit. V 42. minutě jsme vedli 4:0. Po přestávce si zahrály také všechny náhradnice a zápas se na chvíli vyrovnal. V devětašedesáté minutě Jeřábková a v 77. minutě Juřenčáková ovšem přidaly další dva góly a duel jsme tak dovedli k výrazné výhře,“ informoval Vodehnal.

,,Dávali jsme v něm krásné branky,“ upozornil ještě vedoucí domácího celku.

Branky Březůvek: Divoková, Marková, Mikuláštiková, Jeřábková, Juřenčáková, vlastní.

Březůvky: Manová – Urbánková, Marková, Vaculíková, Ondrašíková, Eliášová, Vodehnalová, Divoková, Mikuláštiková, Chudárková, Juřenčáková. Na střídání: Marková, Jeřábková, Gregorová, Huťková, Kubíčková.

TEČOVICE – MOSTKOVICE 0:7 (0:3)

,,V porovnání s minulými duely jsme podaly zlepšený výkon. Vytužily jsme střed zálohy a tím jsme Mostkovicím znepříjemňovaly rozehrávku. Dokonce jsme si vypracovaly čtyři slibné šance. V koncovce nám ale chybělo štěstí. Na první vstřelený divizní gól si proto musíme ještě počkat,“ uvedla po zápase jedna z nezkušenějších tečovických hráček Miroslava Černá.

Tečovice: Barešová – Havrylyková, Sabáková, Fusková, Černá, Mičová, Barbora Baštincová, Turoňová, Zvonková, Králíková, Lidincová. Na střídání: Hrbáčková, Kocourková, Osohová, Přílučíková, Sucháčková, Zatloukalová.

PROGRAM 6. PODZIMNÍHO KOLA:

Sobota 8. října:

Olomouc B – Holešovské holky (10.30, hřiště Těšetice).

Neděle 9. října:

Mostkovice – Březůvky (10), Prostějov – Uherský Brod (13.30), Bezměrov – Tečovice (15).