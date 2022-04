Její družstvo v duelu s vedoucím celkem tabulky podalo dobrý výkon.

,,Mentalita Brňaček v trénincích je ale jiná, než naše. Zatímco Jihomoravanky se po celý průběh sezony netajily postupovými ambicemi do první ligy, tak my florbal hrajeme pro radost. Tomu také odpovídá náš přístup k tréninkům. Hattricku jsme však byly vyrovnanými soupeřkami a v zápase jsme určitě nebyly horším týmem. Rozdílové ovšem bylo neproměňování našich vyložených šancí. Zatímco Brno z protiútoků a po křižných přihrávkách nekompromisně trestalo každé naše zaváhání v defenzívě, tak my jsme se v koncovce trápily. Utkání by přesto slušela remíza,“ tvrdí Sedláčková.

Broďanky si alespoň trochu spravily náladu výhrou nad dalším brněnským celkem Shooters Beta 6:2.

,,Bylo to však rovněž těžké utkání. Jednak se hrálo až pozdě večer a jednak jsme v něm musely pořád tvořit hru. Hostující kolektiv se totiž soustředil jenom na obranu. Duel jsme ale i díky velké podpoře našich fanoušků zvládly a nakonec jsme ho pohodově ovládly,“ pochvalovala si Kateřina Sedláčková.

Ve sportovní hale Spartaku Uherský Brod se dařilo také Zlínu. Florbalové Lvice z krajského města na Slovácku remízovaly s Hlukem 2:2 a rozstřílely béčko Bulldogsu Brno 12:2. V tomto střetnutí se blýskla hattrickem Nela Rožnovjáková. Pět kanadských bodů si za dvě vstřelené branky a tři přihrávky připsala Adéla Šebestová.

V tabulce je po neúplném 22. kole Uherský Brod na druhém místě, zlínské Lvice jsou třetí a Hluku patří šestá příčka.

Výsledky 21. a 22. kola:

1. AC UHERSKÝ BROD – HATTRICK BRNO 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

Branky Uherského Brodu: Barbora Sedláčková 2.

Uherský Brod: Ištvánková – Havlová, Nikol Šobáňová, Marečková, Polášková, Brnulová, Kučerová, Kateřina Sedláčková, Černíková, Dědková, Barbora Sedláčková, Mikšíková.

1. AC UHERSKÝ BROD – SHOOTERS BETA 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)

Branky Uherského Brodu: Marečková 2, Barbora Sedláčková 2, Nikol Šobáňová, Brnulová.

ZLÍN LIONS – SPARTAK HLUK 2:2 (1:0, 0:1, 1:1)

Branky: Klacková, Šebestová – Kateřina Sedlářová, Krchňáčková.

ZLÍN LIONS – BULLDOGS BRNO B 12:2 (6:0, 3:1, 3:1)

Branky Zlína: Rožnovjáková 3, Šebestová 2, Ponížilová 2, Klacková 2, Lukovicsová, Sýkorová, Valášková.

Zlín: Skřivánková – Krajčová, Lukovicsová, Rožnovjáková, Šebestová, Klacková, Pospíšilová, Sýkorová, Valášková, Machů, Ponížilová.

SPARTAK HLUK – SHOOTERS BETA 3:3 (0:0, 1:1, 2:2)

Branky Hluku: Krchňáčková 2, Komárková.

Hluk: Manová – Frederika Klčová, Loskotová, Veronika Sedlářová, Tomečková, Náhlíková, Kateřina Sedlářová, Doležalová, Krchňáčková, Nikol Šůstková, Komárková, Edita Šůstková.