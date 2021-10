Ve 4. kole soutěže Hlučané vyhráli ve Svitavách 6:5. Hosté ve dvaadvacáté minutě prohrávali 1:3. Poté se v zápase do sítě Lamaře trefili Pavel Krchňáček, Duda a v přesilovce Rochovanský a Hluk vedl 4:3. Ve zbytku duelu už Slovácký kolektiv kontroloval vývoj střetnutí. Domácí sice ještě vyrovnali na 4:4, ovšem v třiapadesáté minutě Pavel Krchňáček a sedm sekund později Šimíček upravili stav na 4:6. Svitavy pak už jenom sedm sekund před koncem zápasu Sauerem zmírnily svoji porážku.

,,Bylo to utkání o dvou polovinách. V první půlce střetnutí se nám nedařilo. Domácí byli rychlejší, důraznější a vytvářeli si spoustu šancí. My jsme byli všude pozdě a po zásluze jsme prohrávali 3:1. Od 30. minuty jsme však začali chodit víc do brány. Ve třetí třetině už jsme byli lepším týmem a vývoj duelu jsme otočili v náš prospěch. A to jsme ještě nevyužili spoustu dalších velkých šancí,“ hodnotil trenér Hlučanů David Vlachopulos výhru na východě Čech.

TJ SVITAVY – SPARTAK HLUK 5:6 (2:1, 2:3, 1:2)

Branky Hluku: Pavel Krchňáček 2, Martin Krchňáček, Duda, Rochovanský, Šimíček.

Hluk: Podškubka – Rochovanský, Štěrba Váňa, Holý, Duda, Petlan, Bartoš, Pavel Krchňáček, Šimíček, Martin Krchňáček, Kundrata, Cileček, Tuhý.