Po Lucii Flekové a Barboře Grabcové mají novou střelkyni. Házenkářky Kunovic se v současné době opírají především o góly Sabiny Fiuráškové. Jednadvacetiletá odchovankyně Zlína v šesti zápasech nastřílela 49 branek, žádná jiná hráčka jich nedala víc, i proto úderná levá spojka kraluje všem prvoligovým kanonýrkám!

Jednadvacetiletá házenkářka Kunovic Sabina Fiurášková u jezera Attersee v Rakousku. | Foto: se svolením Sabiny Fiuráškové

„Určitě mě to překvapilo, protože statistiky nesleduji. Až holky mě na to upozornily. Jsem za to ráda, ale spíše mě zajímá, jak se daří nám jako týmu,“ říká skromně.