S Rusem Gryazinem bude největším favoritem 39. ročníku Valašské Rally. V nové roli, pouze korunního prince, kdy mu loni osmý český titul těsně vyfoukl jeho věčný rival Václav Pech, a bez přímé podpory továrního týmu Škoda Motorsport, vstoupí o víkendu na Valašsku do premiérového podniku nové sezony největší favorit MČR Jan Kopecký, jehož stejně jako loni bude navigovat Jan Hloušek.

Sedminásobný český rallyový šampion Jan Kopecký vyrazí v nové sezoně se spolujezdcem Janem Hlouškem ve voze Škoda Fabia Rally2 evo v barvách soukromé stáje Agrotec Škoda Rally Team. | Foto: archiv Jana Kopeckého

„Nemusíme vyhrát všechny závody, v silné konkurenci a rozdělené podpoře od škodovky to bude jistě složitější, ale naším jasným cílem je zisk titulu. Chceme se o něj porvat,“ hřímá Jan Kopecký. „Vyhrát Valašku by byl skvělý start do sezony,“ potvrzuje 39letý závodník, který ale loni na této soutěži dojel druhý.