Fantazie! Zalubil s Prchlíkem jsou mistry Evropy, Studničková urvala cenný bronz

Doslova neskutečných výsledků dosáhli pádlující Ostrožské Nové Vsi na mistrovství Evropy juniorů a do 23ti let v portugalském Montemor o´Velho.

Jiří Zalubil získal na ME juniorů a závodníků do 23 let zlato společně s o dva roky mladším kojetínským odchovance Jiřím Minaříkem. | Foto: kanoe.cz