Fantazie! Tři pádlující ze Slovácka uspěli v Račicích a míří na MS do Itálie

Třiadvacetiletý kanoista Jiří Zalubil, osmnáctiletý kajakář Ondřej Prchlík a osmnáctiletá kanoistka Klára Studničková splnili na víkendovém nominační závodě kritéria a budou reprezentovat Českou republiku na světovém šampionátu juniorů a do 23ti let v rychlostní kanoistice, jehož dějištěm bude od 8. do 10. července italské Auronzo pod štíty Tre Cime.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Klára Studničková Kamila Šímová. | Foto: TJ Ostrožská Nová Ves