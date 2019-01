Uherské Hradiště - Fantastický start do nové sezony má za sebou hradišťský veslař Michal Plocek, který před letošní sezonou vyměnil VK Slovácko za elitní český klub Dukla Praha.

Takhle se Michal Plocek začátkem února 2013 radoval z titulu nejlepšího sportovce města Uherské Hradiště | Foto: DENÍK/Michal Sladký

Stále ještě osmnáctiletý borec totiž na mistrovství České republiky na dlouhých tratích v Hoříně vybojoval neskutečné druhé místo, když nestačil pouze na stříbrného olympionika Ondřeje Synka. „V něco takového jsem vůbec nedoufal. Mezi chlapy teprve začínám a cílem tak pro mě bylo umístění v první desítce. Říkal jsem si, že když budu šestý až osmý, tak to bude výborné," nechal se slyšet Michal Plocek, který suverénně zvítězil mezi závodníky do 23 let.

V závodě, do kterého veslaři startovali na šestikilometrovou trať v půlminutových intervalech, ztratil talent z Uherského Hradiště časem 22:02,4 na vítězného Synka pouhých 12,4 sekundy. Na třetího Anderleho (všichni Dukla) pak najel téměř dvaadvacet vteřin!

Že bylo stříbro obrovským překvapením, to potvrzují i slova Michalova otce. „Uklízeli jsme lodě, když někdo přiběhl a volal na Michala, ať si utíká pro medaili. Mysleli jsme, že je na bedně v kategorii do 23 let. Že je to mezi muži, to nás vůbec nenapadlo," směje se Otakar Plocek.

Že veslování na řece Moravě patří k české špičce, to potvrdili i další závodníci s kořeny v Uherském Hradišti. Odchovanci VK Morávia Adam Štěrbák a Vojtěch Řimák, kteří rovněž oblékají dres pražské Dukly, obsadili deváté, respektive jedenácté místo.