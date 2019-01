Zlínský kraj - Přinášíme vám kompletní přehled výsledků sportovních utkání v regionu.

FLORBAL

I. liga žen divize II – 7. a 8. kolo: Šumperk – Sokol Brno Židenice B 4:2, Psycho Brno FbC ZŠ Horní – 1. SC WOOW Vítkovice B 3:2, FbC Aligators Moutnice Nesvačilka – Šumperk3:7, Sokol Brno Židenice B – Psycho Brno FbC ZŠ Horní 0:1, SC WOOW Vítkovice B – FbC Aligators Moutnice Nesvačilka 6:2.

1. Vítkovice B 8 7 0 1 36:14 21

2. Šumperk 8 6 2 0 36:21 20

3. ZŠ Horní 8 5 2 1 25:18 17

4. Žďár n. S. 6 4 0 2 21:12 12

5. Otrokovice 6 2 1 3 12:19 7

6. MEZ Vsetín 6 2 0 4 19:24 6

7. Židenice B 8 1 0 7 18:27 3

8. Moutnice 6 0 2 4 9:25 2

9. FbK Svitavy 6 0 1 5 12:28 1

FOTBAL

I. liga žen – 10. kolo: Hradec – Sparta 1:4 (0:3), Plzeň – Slovácko 2:3 (0:0), Pardubice – Brno 1:1 (0:0), Teplice – Slavia 0:7 (0:1).

1. Slavia 10 9 0 1 62:4 27

2. Sparta 9 8 1 0 30:5 25

3. Slovácko 9 5 2 2 22:12 17

4. Brno 10 5 2 3 22:24 17

5. Hradec 11 4 1 6 12:24 13

6. Pardubice 11 1 3 7 7:36 6

7. Teplice 10 1 2 7 6:33 5

8. Plzeň 10 1 1 8 9:32 4

FUTSAL

Kroměříž, 1. okresní liga: Kospol Holešov – Ligáči Zdounky 0:0, Sokol Rataje – Bílany 5:0 – kont., Retro KSK Holešov – Kospol Holešov 3:1 (1:0), Ligáči Zdounky – Bonus Bystřice p. H. 1:8 (1:6), Unicorn Holešov – Sokol Rataje 6:1 (3:0), Bílany – Kanada Holešov 0:2 (0:2), U Hanuša Bystřice p. H. – Retro KSK Holešov 2:3 (1:1), Zelená Křídla Ludslavice – Kanada Holešov 3:4 (2:1), Bonus Bystřice p. H. – U Hanuša Bystřice p. H. 6:4 (4:0), Zelená Křídla Ludslavice – Unicorn Holešov 3:3 (1:0)

1. Bonus 4 3 0 1 17:8 9

2. Kanada Holešov 4 3 0 1 13:6 9

3. Unicorn Holešov 4 2 2 0 15:5 8

4. Zelená Křídla 4 2 1 1 15:8 7

5. Kospol Holešov 4 2 1 1 10:3 7

6. Sokol Rataje 4 2 0 2 11:10 6

7. Retro KSK 4 2 0 2 6:13 6

8. U Hanuša 4 0 1 3 8:18 1

9. Ligáči Zdounky 3 0 1 2 1:13 1

10. Bílany 3 0 0 3 0:12 0

Kroměříž, 2. okresní liga: Piv-Kop Velké Těšany – Hošani Skaštice 3:1 (2:0), Růžoví plameňáci Holešov – Ferbínek Kroměříž 1:1 (1:0), Tipec Ludslavice – Planktoni Kroměříž 4:4 (2:1), KSK Všetuly – Devils Kroměříž 3:1 (1:0), Piv-Kop Velké Těšany – Planktoni Kroměříž 4:5 (0:3), Hošani Skaštice – Devils Kroměříž 9:2 (3:0), KSK Všetuly – Růžoví plameňáci Holešov 2:3 (1:0), Tipec Ludslavice – Ferbínek Kroměříž 0:4 (0:1)

1. Růžoví plameňáci 4 3 1 0 14:6 10

2. Planktoni 4 2 1 1 13:14 7

3. Tipec Ludslavice 4 2 1 1 9:11 7

4. Hošani Skaštice 4 2 0 2 24:12 6

5. Ferbínek 4 1 2 1 10:14 5

6. KSK Všetuly 4 1 1 2 9:9 4

7. Velké Těšany 4 1 0 3 9:13 3

8. Devils Kroměříž 4 1 0 3 8:17 3

Zlín, 1. okresní liga: Omegaspor 97 – Zanzibar Prštné 2:5 (2:2), NASA Napajedla – LEDO Zborovice 3:2 (2:2), Spalmotor Olimpo Tlumačov – Zanzibar Prštné 0:1 (0:1), SFC Otrokovice – NASA Napajedla 0:5 (0:1), Omegaspor 97 – Spalmotor Olimpo Tlumačov 4:0 (2:0), SFC Otrokovice – LEDO Zborovice 1:7 (1:3), Jiskra Otrokovice – ASC Bohuslavice 2:3 (1:1), Young boys Baťov – 1. FC Bus Zlín 0:6 (0:2), ASC Bohuslavice – FC Intermazionale Otrokovice 2:1 (1:1), Young boys Baťov – VŠSK Univerzita Zlín 5:3 (2:2), Jiskra Otrokovice – FC Internazionale Otrokovice 3:5 (1:3), VŠSK Univerzita Zlín – 1. FC Bus Zlín 5:8 (1:5)

1. Zanzibar Prštné 4 4 0 0 15:3 12

2. ASC Bohuslavice 4 4 0 0 13:5 12

3. FC Internazionale 4 3 0 1 14:7 9

4. NASA Napajedla 4 3 0 1 13:8 9

5. Omegaspor 97 4 2 1 1 12:9 7

6. 1. FC Bus Zlín 4 2 0 2 17:14 6

7. LEDO Zborovice 4 2 0 2 16:13 6

8. Young boys Baťov 4 1 1 2 9:14 4

9. Jiskra Otrokovice 4 1 0 3 8:12 3

10. SFC Otrokovice 4 1 0 3 4:17 3

11. Univerzita Zlín 4 0 0 4 10:19 0

12. Tlumačov 4 0 0 4 2:12 0

Zlín, 2. okresní liga: FC Berry Zlín – Parador Team Březolupy 4:1 (2:1), SC Sogos Otrokovice – Legea Otrokovice 2:2 (1:1), Futurum Zlín – Parador Team Březolupy 2:0 (2:0), FC Berry Zlín – Legea Otrokovice 3:3 (1:1), SC Sogos Otrokovice – Futurum Zlín 0:1 (0:1), Středa Chropyně – TEFO Chropyně 2:3 (1:1), SK IMOS Kvasice – FC Gunners Boršice 6:0 (5:0), Bernard Napajedla – TEFO Chropyně 2:2 (0:0), Středa Chropyně – FC Gunners Boršice 7:0 (1:0), SK IMOS Kvasice – Bernard Napajedla 2:2 (1:1)

1. SK IMOS Kvasice 4 3 1 0 14:2 10

2. Futurum Zlín 4 3 0 1 8:5 9

3. TEFO Chropyně 4 2 2 0 14:8 8

4. Legea Otrokovice 4 2 2 0 13:8 8

5. Bernard Napajedla 4 2 2 0 9:5 8

6. FC Berry Zlín 4 1 2 1 7:7 5

7. Středa Chropyně 4 1 0 3 9:8 3

8. Sogos Otrokovice 4 0 3 1 5:6 3

9. Parador Březolupy 4 0 0 4 2:11 0

10. Gunners Boršice 4 0 0 4 2:23 0

HOKEJBAL

I. Moravská národní liga: Vsetín – Jihlava 0:3 (0:1, 0:1, 0:1), Třinec – Bulldogs Brno 8:2 (0:0, 4:0, 4:2), Poruba – Hodonín 7:8 (3:3, 1:4, 3:1).

1. Jihlava 13 10 0 1 2 57:27 31

2. Třinec 13 9 0 2 2 55:37 29

3. Malenovice SV 12 8 2 0 2 59:28 28

4. Vsetín 12 5 1 0 6 30:26 17

5. Hodonín 13 5 1 0 7 42:50 17

6. Bulldogs Brno 12 3 0 0 9 28:56 9

7. Poruba 13 0 0 1 12 24:71 1

KUŽELKY

I. liga mužů: Zábřeh – Vrchlabí 2:6, Moravská Slavia Brno – Kovářská 7:1, Dačice – Jihlava 2:6, TJ Sokol Luhačovice – Přerov 6:2, Náchod – Slavoj Praha 5:3, Česká Třebová – Husovice 6:2.

1. Náchod 9 7 1 1 49,5:22,5 15

2. Jihlava 8 6 1 1 43,0:21,0 13

3. Slavoj Praha 8 6 0 2 46,5:17,5 12

4. Česká Třebová 9 6 0 3 43,5:28,5 12

5. Luhačovice 8 5 1 2 35,5:28,5 11

6. Kovářská 9 4 1 4 34,0:38,0 9

7. Přerov 9 4 0 5 31,0:41,0 8

8. Dačice 8 3 0 5 27,0:37,0 6

9. MS Brno 9 2 1 6 28,0:44,0 5

10. Vrchlabí 9 2 1 6 25,5:46,5 5

11. Zábřeh 9 2 1 6 25,5:46,5 5

12. Husovice 9 1 1 7 27,0:45,0 3

I. liga žen: Zábřeh B – Neratovice 7:1, KC Zlín – Konstruktiva Praha 7:1, Blansko – Jičín 7:1, Jirkov – Přerov 2:6, Náchod – Slavia Praha 3:5, Šumperk – Zábřeh A 6:2.

1. Blansko 9 7 0 2 46,0:26,0 14

2. Slavia Praha 8 6 0 2 41,0:23,0 12

3. Náchod 9 5 1 3 40,0:32,0 11

4. Zábřeh A 8 5 0 3 36,0:28,0 10

5. Šumperk 8 5 0 3 33,0:31,0 10

6. Zábřeh B 8 4 0 4 33,0:31,0 8

7. Jičín 9 4 0 5 37,0:35,0 8

8. Přerov 9 4 0 5 35,0:37,0 8

9. KC Zlín 9 3 1 5 30,0:42,0 7

10. Konstruktiva Praha 8 3 0 5 28,0:36,0 6

11. Neratovice 9 2 0 7 26,0:46,0 4

12. Jirkov 6 0 2 4 15,0:33,0 2

II. liga mužů, skupina B: Rychnov nad Kněžnou – Moravská Slávia Brno B 6:2, KK CAMO Slavičín – Třebíč 7:1, Dačice B – Náchod B 3,5:4,5, Hodonín – Valašské Meziříčí 1,5:6,5, Opava – Blansko 6:2, Šumperk – Přemyslovice 3:5.

1. Opava 9 7 0 2 49,0:23,0 14

2. Valašské Meziříčí 9 7 0 2 46,5:25,5 14

3. Šumperk 9 5 1 3 41,0:31,0 11

4. Slavičín 9 5 0 4 41,0:31,0 10

5. Blansko 9 5 0 4 40,5:31,5 10

6. Přemyslovice 9 5 0 4 39,0:33,0 10

7. Rychnov n. Kn. 9 5 0 4 38,0:34,0 10

8. MS Brno B 9 5 0 4 37,0:35,0 10

9. Třebíč 9 4 1 4 34,5:37,5 9

10. Náchod B 9 3 0 6 28,5:43,5 6

11. Hodonín 8 1 0 7 17,5:46,5 2

12. Dačice B 8 0 0 8 11,5:52,5 0

II. liga žen, skupina B: Vyškov – Olomouc A 5:3, KK Kroměříž – Šumperk B 6:2, TJ Zbrojovka Vsetín – Jihlava 1:7, Ratíškovice – TJ Valašské Meziříčí 7:1, Rosice – Olomouc B 7:1, Opava – Husovice 8:0.

1. Vyškov 9 7 1 1 48,0:24,0 15

2. Jihlava 9 7 0 2 53,0:19,0 14

3. Valašské Meziříčí 9 7 0 2 48,0:24,0 14

4. KK Kroměříž 9 7 0 2 47,0:25,0 14

5. Vsetín 9 5 1 3 39,0:33,0 11

6. Ratíškovice 9 4 0 5 42,0:30,0 8

7. Olomouc A 9 4 0 5 34,0:38,0 8

8. Opava 9 3 0 6 31,0:41,0 6

9. Husovice 9 3 0 6 27,0:45,0 6

10. Rosice 9 2 1 6 25,5:46,5 5

11. Šumperk B 9 2 1 6 24,5:47,5 5

12. Olomouc B 9 1 0 8 13,0:59,0 2

III. liga mužů, skupina C: Vyškov – Olomouc 6:2, Rýmařov – Prostějov 1:7, Krnov – Jeseník 5:3, Sokol Kare Luhačovice B – Přerov B 2:6, Opava B – Horní Benešov 4:4, Michálkovice – Zábřeh B 6:2.



. Vyškov 9 7 0 2 50,0:22,0 14

2. Olomouc 9 7 0 2 50,0:22,0 14

3. Horní Benešov 9 6 1 2 44,0:28,0 13

4. Zábřeh B 9 6 0 3 41,5:30,5 12

5. Prostějov 9 5 0 4 37,5:34,5 10

6. Přerov B 9 5 0 4 36,0:36,0 10

7. Michálkovice 9 4 1 4 36,0:36,0 9

8. Krnov 9 4 0 5 32,0:40,0 8

9. Rýmařov 9 2 2 5 31,0:41,0 6

10. Opava B 9 2 2 5 29,0:43,0 6

11. Luhačovice B 9 2 0 7 23,0:49,0 4

12. Jeseník 9 1 0 8 22,0:50,0 2

III. liga žen, skupina B: Odry – Moravská Slávia Brno 2:4, Blansko B – Nový Jičín 5:1, Přerov B – TJ Jiskra Otrokovice 5:1, Třebíč – TJ Sokol Luhačovice 3:3, Česká Třebová – Vyškov B 2:4.

1. Luhačovice 7 5 1 1 26,0:16,0 11

2. Vyškov B 7 5 0 2 24,5:17,5 10

3. Otrokovice 7 4 0 3 24,5:17,5 8

4. MS Brno 7 4 0 3 21,5:20,5 8

5. Blansko B 7 4 0 3 21,0:21,0 8

6. Odry 7 3 0 4 22,5:19,5 6

7. Česká Třebová 7 3 0 4 22,0:20,0 6

8. Přerov B 7 3 0 4 20,0:22,0 6

9. Nový Jičín 7 2 0 5 16,0:26,0 4

10. Třebíč 7 1 1 5 12,0:30,0 3

Jihomoravská divize: Blansko C – TJ Valašské Meziříčí B 7:1, Rosice B – Boskovice 3:5, Znojmo – Čejkovice 7:1, Židenice – Dubňany 2:6, TJ Zbrojovka Vsetín – TJ Sokol Machová 2:6, KK CAMO Slavičín B – Valtice 2:6, TJ Slavia Kroměříž – Sokol Brno IV 6:2.

1. Slavia Kroměříž 9 6 1 2 38,5:33,5 13

2. Valtice 9 6 0 3 45,5:26,5 12

3. Machová 9 6 0 3 43,0:29,0 12

4. Valašské Meziříčí B 9 6 0 3 42,0:30,0 12

5. Čejkovice 9 5 0 4 40,0:32,0 10

6. Dubňany 9 5 0 4 38,0:34,0 10

7. Boskovice 9 5 0 4 37,0:35,0 10

8. Znojmo 9 4 1 4 41,0:31,0 9

9. Rosice B 9 3 1 5 33,0:39,0 7

10. Slavičín B 9 3 1 5 30,0:42,0 7

11. Vsetín 9 3 0 6 32,0:40,0 6

12. Blansko C 9 3 0 6 29,0:43,0 6

13. Židenice 9 3 0 6 28,0:44,0 6

14. Sokol Brno 9 3 0 6 27,0:45,0 6

Krajský přebor: Kuželkářský klub Kroměříž A – Bojkovice Krons A 7:1, TJ Sokol Machová B – Sport centrum Bylnice A 2:6, KC Zlín B – KC Zlín A 3:5, TJ Jiskra Otrokovice A – TJ Sokol Luhačovice C 6:2, TJ Jiskra Otrokovice B – KC Zlín C 6:2.

1. Otrokovice A 8 8 0 0 51,0:13,0 16

2. KK Kroměříž A 9 6 1 2 46,0:26,0 13

3. Zlín A 8 6 0 2 43,0:21,0 12

4. Luhačovice C 8 5 0 3 38,5:25,5 10

5. Bylnice A 8 4 1 3 32,0:32,0 9

6. Bojkovice A 8 3 2 3 29,5:34,5 8

7. Zlín C 9 3 0 6 25,0:47,0 6

8. Otrokovice B 8 2 1 5 29,0:35,0 5

9. Zlín B 8 2 1 5 25,0:39,0 5

10. Slavia Kroměříž B 8 2 0 6 23,0:41,0 4

11. Machová B 8 1 0 7 18,0:46,0 2

Krajská soutěž: TJ Spartak Hluk – TJ Bojkovice Krons B 1:5, Kuželkářský klub Kroměříž B – TJ Valašské Meziříčí C 1,5:4,5, KK Camo Slavičín C – TJ Zbrojovka Vsetín B 2:4, Sport centrum Bylnice B – KC Zlín D 2:4, TJ Chropyně A – TJ Chropyně B 4:2.

1. Valašské Meziříčí C 7 7 0 0 36,5:5,5 14

2. Vsetín B 7 6 0 1 33,0:9,0 12

3. Chropyně A 7 5 0 2 25,0:17,0 10

4. Bylnice B 7 4 0 3 25,0:17,0 8

5. Slavičín C 7 4 0 3 21,0:21,0 8

6. Zlín D 7 3 0 4 18,0:24,0 6

7. Chropyně B 7 2 0 5 17,0:25,0 4

8. Bojkovice B 7 2 0 5 15,0:27,0 4

9. KK Kroměříž B 7 2 0 5 13,5:28,5 4

10. Hluk 7 0 0 7 6,0:36,0 0

LEDNÍ HOKEJ

Krajská liga mužů – 5. kolo: Kroměříž – HHK Velké Meziříčí nehráno, Minerva Boskovice – Velká Bíteš 4:3, Mor. Budějovice 2005 – Uherské Hradiště 3:4, Kometa Úvoz – Uherský Brod 5:2.

1. Uherské Hradiště 5 5 0 0 0 0 29:15 10

2. M. Budějovice 2005 5 4 0 0 0 1 27:12 8

3. Uherský Ostroh 5 3 0 1 0 1 19:13 7

4. Kometa Úvoz 5 3 0 0 0 2 13:15 6

5. Uh. Brod 5 2 0 1 0 2 24:18 5

6. Kroměříž 6 2 0 1 0 3 15:17 5

7. Minerva Boskovice 6 2 0 1 0 3 19:29 5

8. Velká Bíteš 6 2 0 0 0 4 18:24 4

9. Velké Meziříčí 5 1 0 0 0 4 12:20 2

10. Vyškov 6 1 0 0 0 5 16:29 2

Grewis Plumlov odstoupil ze soutěže – řeší STK KVV Jihomoravského kra­je.

STOLNÍ TENIS

I. liga mužů: KST Zlín A – Hradec Králové 5:10, Matve Uherský Ostroh A – Liberec A 6:10, Most A – Hodonín A 6:10, Ústí n. L. A – Elizza Praha A 10:6, El Niňo Praha C – Havířov C 10:3, Sparta Praha A – Opava A 1:10, KST Zlín A – Liberec A 5:10, Uherský Ostroh A – Hradec Králové A 10:6, Most A – Elizza Praha A 10:4, Ústí n. L. A – Hodonín A 9:9, El Niňo Praha C – Opava A 10:0, Sparta Praha A – Havířov C 10:7.

1. Ústí n. L. A 7 6 1 0 69:35 20

2. Hradec Králové A 7 6 0 1 66:34 19

3. Hodonín A 7 5 1 1 64:46 18

4. El Niňo Praha C 7 4 2 1 63:43 17

5. Liberec A 7 4 0 3 57:45 15

6. KST Zlín A 7 3 1 3 51:52 14

7. Opava A 7 3 0 4 39:55 13

8. Uherský Ostroh A 7 2 1 4 55:60 12

9. Most A 7 2 0 5 53:61 11

10. Elizza Praha A 7 2 0 5 40:64 11

11. Sparta Praha A 7 1 0 6 33:67 9

12. Havířov C 7 1 0 6 39:67 9

II. liga mužů, skupina B: Orlová A – Říčany A 10:1, Třinec A – Tišnov A 8:10, Mittal Ostrava B – Hodonín B 10:8, Jeseník A – MEZ Vsetín A 10:7, MS Brno A – Mokré Lazce B 9:9, MS Brno B – Brušperk A 6:10, Orlová A – Tišnov A 10:8, Třinec A – Říčany A 10:0, Mittal Ostrava B – MEZ Vsetín A 10:8, Jeseník A – Hodonín B 10:3, MS Brno A – Brušperk A 10:2, MS Brno B – Mokré Lazce B 10:3.

1. Orlová A 7 6 1 0 69:31 20

2. MS Brno A 7 5 2 0 68:29 19

3. Jeseník A 7 6 0 1 65:42 19

4. Tišnov A 7 5 0 2 64:52 17

5. Mokré Lazce B 7 3 1 3 53:56 14

6. MS Brno B 7 3 0 4 48:53 13

7. Třinec A 7 2 1 4 46:55 12

8. Brušperk A 7 2 1 4 46:58 12

9. Mittal Ostrava B 7 2 0 5 35:66 11

10. Hodonín B 7 2 0 5 47:62 11

11. MEZ Vsetín A 7 1 1 5 54:62 10

12. Říčany A 7 1 1 5 36:65 10

III. liga mužů, skupina E: Přerov A – Studénka A 5:10, TJ Rožnov p. R. A – Svinov A 10:2, KST Holešov A – Jeseník B 7:10, Sokol Zlín Kostelec A – Poruba A 10:2, Strážnice A – KST Dolní Němčí A 5:10, Vracov A – KST Zlín B 3:10, Přerov A – Svinov A 10:6, TJ Rožnov p. R. A – Studénka A 6:10, KST Holešov A – Poruba A 8:10, Sokol Zlín Kostelec A – Jeseník B 10:3, Strážnice A – KST Zlín B 6:10, Vracov A – Dolní Němčí A 10:2.

1. Zlín Kostelec A 7 5 2 0 68:31 19

2. Jeseník B 7 5 1 1 62:42 18

3. KST Zlín B 7 5 1 1 63:43 18

4. Holešov A 7 4 1 2 64:48 16

5. Studénka A 7 4 1 2 62:47 16

6. Rožnov p. R. A 7 3 2 2 61:51 15

7. Poruba A 7 3 1 3 49:49 14

8. Strážnice A 7 3 0 4 52:56 13

9. Vracov A 7 2 0 5 45:55 11

10. Přerov A 7 1 1 5 35:65 10

11. Svinov A 7 1 0 6 31:66 9

12. Dolní Němčí A 7 1 0 6 26:65 9

II. liga žen, skupina C: MEZ Vsetín A – Břeclav B 6:4, Přerov A – MS Brno B 3:7, Čejč A – Dubňany A 3:7, Hodonín C – Dubňany B 8:2, Jihlava A – Neředín B 9:1, Pelhřimov A – Sokol Brno I. B 6:4, MEZ Vsetín A – MS Brno B 4:6, Přerov A – Břeclav B 6:4, Čejč A – Dubňany B 10:0, Hodonín C – Dubňany A 7:3, Jihlava A – Sokol Brno I. B 7:3, Pelhřimov A – Neředín B 9:1.

1. Hodonín C 7 7 0 0 54:16 21

2. MS Brno B 7 5 0 2 44:26 17

3. Jihlava A 7 5 0 2 43:27 17

4. Sokol Brno I. B 7 4 0 3 38:32 15

5. MEZ Vsetín A 7 4 0 3 37:33 15

6. Přerov A 7 4 0 3 36:34 15

7. Pelhřimov A 7 4 0 3 35:35 15

8. Dubňany A 7 2 1 4 33:37 12

9. Neředín B 7 2 0 5 23:47 11

10. Čejč A 7 2 0 5 32:38 11

11. Dubňany B 7 1 1 5 19:51 10

12. Břeclav B 7 1 0 6 26:44 9

Krajská divize mužů: Dolní Němčí C – Otrokovice A 3:15, Dolní Němčí B – Nivnice A 8:10, Vsetín B – TJ Holešov A 15:3, Slavičín A – Kostelec B 11:7, Bystřice p. H. A – Bylnice A 11:7, Otrokovice B – Zlín C 7:11, Dolní Němčí C – Nivnice A 2:16, Dolní Němčí B – Otrokovice A 7:11, Vsetín B – Kostelec B 15:3, Slavičín A – TJ Holešov A 16:2, Bystřice p. H. A – Zlín C 14:4, Otrokovice B – Bylnice A 11:7.

1. Bystřice p. H. A 7 6 0 1 83:43 19

2. Slavičín A 7 5 1 1 85:41 18

3. Otrokovice A 7 5 1 1 80:46 18

4. Vsetín B 7 5 0 2 84:42 17

5. Zlín C 7 4 1 2 64:62 16

6. Nivnice A 7 4 0 3 69:57 15

7. Kostelec B 7 3 1 3 62:64 14

8. Dolní Němčí B 7 3 0 4 63:63 13

9. Otrokovice B 7 2 0 5 46:80 11

10. Bylnice A 7 1 0 6 43:83 9

11. Dolní Němčí C 7 1 0 6 41:85 9

12. TJ Holešov A 7 1 0 6 36:90 9

Krajská soutěž I. třídy mužů: Val. Meziříčí A – Otrokovice C 16:2, Rožnov p. R. B – Bystřice p. H. B 14:4, Kunovice A – Mysločovice A 6:12, Vlčnov A – Újezdec-Těšov A 4:14, Fryšták A – Hulín A 13:5, Vidče A – Kroměříž A 7:11, Val. Meziříčí A – Bystřice p. H. B 10:8, Rožnov p. R. B – Otrokovice C 12:6, Kunovice A – Újezdec-Těšov A 6:12, Vlčnov A – Mysločovice A 9:9, Fryšták A – Kroměříž A 9:9, Vidče A – Hulín A 12:6.

1. Rožnov p. R. B 7 6 1 0 83:43 20

2. Val. Meziříčí A 7 6 0 1 78:48 19

3. Mysločovice A 7 3 2 2 62:64 15

4. Újezdec-Těšov A 7 4 0 3 70:56 15

5. Vidče A 7 3 1 3 60:66 14

6. Fryšták A 7 3 1 3 66:60 14

7. Vlčnov A 7 3 1 3 61:65 14

8. Otrokovice C 7 3 0 4 67:59 13

9. Kunovice A 7 3 0 4 61:65 13

10. Bystřice p.H. B 7 2 1 4 51:75 12

11. Kroměříž A 7 1 1 5 52:74 10

12. Hulín A 7 1 0 6 45:81 9

Krajská soutěž II. třídy mužů: Zlín D – Vidče B 12:6, Bylnice B – Zubří A 10:8, Ostrožská Nová Ves A – Kostelec C 7:11, Vsetín C – Uh. Hradiště A 13:5, Bystřice p. H. C – Rožnov p. R. C 2:16, Bojkovice A – Roštín A 12:6, Zlín D – Zubří A 15:3, Bylnice B – Vidče B 9:9, Kostelec C – Uh. Hradiště A 11:7, Ostrožská Nová Ves – A Vsetín C 13:5, Bystřice p. H. C – Bojkovice A 4:14, Roštín A Rožnov p. R. C 8:10.

1. Ostrožská Nová Ves A 7 6 0 1 92:34 19

2. Zlín D 7 6 0 1 84:42 19

3. Kostelec C 7 6 0 1 83:43 19

4. Vsetín C 7 5 0 2 80:46 17

5. Bojkovice A 7 5 0 2 81:45 17

6. Rožnov p.R. C 7 4 0 3 66:60 15

7. Bylnice B 7 3 1 3 54:72 14

8. Vidče B 7 2 1 4 47:79 12

9. Roštín A 7 2 0 5 55:71 11

10. Uh.Hradiště A 7 1 0 6 58:68 9

11. Zubří A 7 1 0 6 34:92 9

12. Bystřice p.H. C 7 0 0 7 22:104 7

VOLEJBAL

I. liga žen, skupina B: MS Brno – Univerzita Brno 1:3 a 3:0, Nový Jičín – SGLD Brno B 2:3 a 0:3, Opava – Uh. Hradiště 3:1 a 3:1

1. SGLD Brno 14 10 4 31:20 24

2. Opava 14 9 5 30:24 23

3. MS Brno 14 8 6 31:26 22

4. Univerzita Brno 14 7 7 25:26 21

5. Nový Jičín 14 6 8 25:27 20

6. Uherské Hradiště 14 2 12 18:37 16

II. liga mužů, skupina C: Drásov – Bučovice 1:3 a 1:3, Holubice – Střelice 1:3 a 2:3. Olomouc – Holešov 3:0 a 3:0, Hlučín – Vyškov 3:0 a 2:3, Palkovice – Ostrava 3:0 a 3:1.

1. Palkovice 12 11 1 35:9 23

2. Bučovice 12 11 1 34:11 23

3. Drásov 12 8 4 27:14 20

4. Holubice 12 5 7 25:26 17

5. Střelice 12 5 7 22:26 17

6. UP Olomouc 12 5 7 19:25 17

7. Vyškov 12 5 7 19:27 17

8. Hlučín 10 5 5 18:21 15

9. VŠB Ostrava 10 3 7 13:26 13

10. SKP Holešov 12 0 12 9:36 12

Krajský přebor mužů: SKP Holešov B – VK MEZ Vsetín 0:3 a 0:3, TJ Nivnice – TJ Bojkovice A 3:0 a 3:0.

1. Nivnice 12 11 1 34:10 23

2. Napajedla 10 8 2 24:12 18

3. TJ Bojkovice A 12 6 6 21:22 18

4. Vsetín 10 7 3 22:11 17

5. Hošťálková 8 6 2 22:8 14

6. Holešov B 12 2 10 11:33 14

7. Hulín 10 2 8 11:27 12

8. Uherské Hradiště A 10 2 8 10:26 12

9. Staré Město B 8 2 6 13:19 10

Krajský přebor žen: TJ Holešov – SK Školy Kroměříž 3:0 a 3:0, TJ Rožnov p. R. – SK Spartak Hulín 3:0 a 3:0, Uherské Hradiště B – SK Slavičín 3:0 a 3:2, VŠSK Univerzita Zlín – TJ Spartak Uherský Brod 3:1 a 3:0, TJ Valašské Meziříčí – VK Austin Vsetín 0:3 a 0:3.

1. Vsetín 14 13 1 40:4 27

2. Slavičín 12 9 3 30:12 21

3. Uherské Hradiště B 12 9 3 28:18 21

4. Holešov 14 7 7 27:26 21

5. Rožnov p. R. 14 6 8 22:25 20

6. Univerzita Zlín 14 6 8 23:27 20

7. Valašské Meziříčí 12 7 5 26:23 19

8. Hošťálková 10 7 3 23:13 17

9. Uherský Brod 12 1 11 12:34 13

10. Hulín 12 1 11 6:35 13

11. Kroměříž 10 2 8 8:28 12

Extraliga juniorů: Zlín – Nový Jičín 3:0 a 3:0, Ostrava – ČZU Praha B 1:3 a 1:3, Hradec Králové – Brno 1:3 a 1:3.

1. Brno 12 12 0 36:5 24

2. Ostrava 12 8 4 26:19 20

3. ČZU Praha B 12 8 4 27:20 20

4. Vysočina 12 7 5 25:17 19

5. Fatra Zlín 12 4 8 22:25 16

6. Hradec Králové 12 2 10 12:34 14

7. Nový Jičín 12 1 11 7:35 13