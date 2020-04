„Exekutiva Českého svazu házené ke dni 10. dubna rozhodla po jednání s účastnickými kluby o ukončení nejvyšší české soutěže mužů. Za předpokladu, že se do této soutěže v soutěžním ročníku 2020/2021 přihlásí stejní účastníci jako v ročníku 2019/2020, nikdo ze soutěže nesestupuje ani do ní nepostupuje,“ píše se v prohlášení

Exekutiva ČSH na základě návrhu soutěžní komise přeložila klubům extraligy dvě základní varianty, které považovala za odpovídající situaci a legislativně přijatelné. Tou druhou byla anulace celého soutěžního ročníku, jako tomu bylo u ostatních soutěží, které byly ukončeny minulý týden.

„Obě varianty však měly jedno společné, a to ukončit soutěž bez dohrání posledního kola základní části a bez dohrání play-off a play-out. Vzhledem k časové tísni už bylo zřejmé, že nebude možné odehrát „nadstavbová“ utkání a tím ztratilo logiku i dohrání posledního kola základní části,“ komentoval rozhodnutí předseda Soutěžní komise a člen Exekutivy ČSH Petr Novák a doplnil že Exekutiva vzala v potaz názory zástupců extraligových klubů, které schválenou variantu řešení jednomyslně podpořily.

Dohrát Extraligu podle reglementu soutěže nebylo podle zástupců Soutěžní komise termínově možné. „Dohrání celé soutěže do konce soutěžního ročníku - tedy 30. června 2020 - není reálné a to i s ohledem na fakt, že není definitivně rozhodnuto o pokračování soutěží řízených EHF, například kvalifikace mistrovství světa mužů nebo čtvrtfinále a Final 4 Challenge Cupu. Především akce reprezentace by musely být upřednostněny před naší Extraligou,“ vysvětlil klíčové proměnné rozhodování Novák.

Rozhodnutí Exekutivy ČSH momentálně neupravuje otázku nároku na start v pohárech EHF v příštím soutěžním ročníku. „Tato problematika bude řešena později a Exekutiva vezme při nominaci do soutěží EHF v potaz názor klubů, musí však rovněž vyčkat pokynů EHF k novému soutěžnímu ročníku,“ doplnil k dalšímu postupu Novák.

1. Plzeň 21 18 0 3 649:532 36

2. Dukla Praha 21 16 1 4 660:529 33

3. ROBE Zubří 21 14 2 5 574:502 30

4. Karviná 21 13 2 6 555:497 28

5. Kopřivnice 21 13 1 7 645:605 27

6. Nové Veselí 21 10 2 9 549:532 22

7. Jičín 21 8 2 11 520:560 18

8. Hranice 21 9 0 12 531:546 18

9. Lovosice 21 8 1 12 577:553 17

10. Brno 21 6 2 13 516:575 14

11. Frýdek-Místek 21 3 0 18 483:610 6

12. Maloměřice 21 1 1 19 454:672 3