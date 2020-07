Další hvězdu do startovního pole získali organizátoři sobotního Bikemaratonu Drásal. Po olympijském vítězi v závodě horských kol z Londýna Jaroslavu Kulhavém se přihlásila neméně slavná závodnice – rychlobruslařka Martina Sáblíková.

Martina Sáblíková | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Cyklistický závod jsem jela naposledy někdy před olympiádou v Riu, což je už pár let," zavzpomínala 33letá sportovkyně. „Už několikrát jsem se chtěla závodů zúčastnit, ale bohužel se nám to vždycky krylo s nějakým soustředěním. Teď to konečně vyšlo, protože jsem zjistila, že se Drásal jede den před začátkem našeho soustředění na Slovensku, takže to mám po cestě,“ přiznala.