Velkého úspěchu dosáhl na historicky prvním Mistrovství České republiky v disciplíně Freestyle BMX Park mladý jezdec z Dolního Němčí Jakub Hybler.

Foto: archiv JH

V kategorii Junior, do které spadali jezdci do 13 let, obsadil druhou příčku. Od zisku titulu mistra republiky ho přitom dělily pouhé dva body. V Bikeparku Brumov-Bylnice zvítězil domácí jezdec František Bližňák.