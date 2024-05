Andrej Višněvský (Fyziostep) a Jana Žaludková ze Zlína zvítězili v hlavním závodě v 1. ročníku Dobroběhu Slováckem. Závod se konal za slunečného počasí.

Dobroběh Slováckem v Bílovicích. | Foto: Milan Mikšík

Višněvský na trati dlouhé 11 kilometrů zaběhl čas 38:36, druhé místo vybojoval se ztrátou 3 minut Jiří Červenka (SP Malenovice), třetí do cíle doběhl Svatopluk Janečka (SKI Turist Velké Karlovice, 41:55.

,,Na Dobroběh Slováckem mě pozval jeden z pořadatelů závodu Josef Hubáček, když jsme se potkali na začátku dubna na půlmaratonu v Bratislavě,“ prozradil Andrej Višněvský.

Ten byl v závodě favoritem.

,,Kvůli rovinatému profilu trati jsem od začátku zvolil rychlé tempo. Trochu mě však na otevřených plochách na 3. kilometru a na 7. kilometru trápil silnější vítr. Výkon na Slovácku mě ale potěšil,“ pochvaloval si v cíli Višněvský.

Žáludková v závodě žen brala první příčku za čas 51:09, stříbrnou pozici obsadila Olga Valeriánová (Vo – Hu – bu team, 53:32), třetí skončila Ludmila Pompová (Canicross Zlín, 54:09).

,,Byl to velmi vydařený závod doprovázený přátelskou atmosférou. V Bílovicích ale byli v centru pozornosti tentokrát jiní ,,bojovníci“, kteří to mají v životě daleko těžší než běžci. Proto jsem ráda, že jsem se Dobroběhu Slováckem mohla zúčastnit,“ uvedla v cíli Jana Žaludková.

V Bílovicích uspořádali také 5kilometrový závod. V něm mezi muži vyhrál mladý domácí vytrvalec Ondřej Hubáček (KESBUK, 19:37), před Liborem Malinou z Popovic (20:31), třetí byl Michal Kasálek (21:41).

Závod žen ovládla Lucie Perutková (Lions, 23:27), před Radkou Vaďurovou (BeeRun, 24:58), třetí místo obsadila Eva Zemánková (26:55).

Hodnotili se také nejrychlejšími běžci z Regionu za Moravů. Na 11kilometrové trati to byli Ondřej Zábojník (43:11) a Eliška Matuštíková (54:42).

Na 5kilometrové trati obsadili zlaté příčky mezi muži Michal Němec (22:10) a mezi ženami Radka Vaďurová (BeeRun, 24:58).

,,Kdo chtěl, tak si mohl zaběhnout 2kilometrový Lidový běh,“ upozornil za pořadatele Josef Hubáček.

Zázemí, kde byla prezence, start i cíl, bylo ve sportovním areálu u Základní školy v Bílovicích. O občerstvení se postarali bílovičtí hasiči.

,,Trasa okruhového hlavního závodu dlouhého 11 kilometrů vedla z Bílovic přes Včelary, po panelové cestě do Kněžpole, kněžpolským lesem do Topolné a po cyklostezce do cíle do Bílovic. 5kilometrová trasa vedla z Bílovic do Včelar a zpět do Bílovic,“ prozradil další z pořadatelů Zbyněk Cibulka.

,,Výtěžek ze startovného bude věnován Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, která finance využije na týdenní rehabilitační pobyt pro děti a osoby s handicapem,“ informuje ještě hlavní organizátorka akce Eliška Kozelková.

Ta také děkuje všem sponzorům i dobrovolníkům, kteří se podíleli na zdárném průběhu letošního Dobroběhu Slováckem.