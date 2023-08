Zatímco celá světová špička včetně kanoisty Jiřího Zalubila už závodí v německém Duisburgu na světovém šampionátu a olympijské kvalifikaci, do Ostrožské Nové Vsi míří pádlující z Bulharska, Lotyšska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Čech a Moravy, kteří se představí na jednatřicátém Mezinárodním Mistrovství Moravy Slovácká 500.

Kanoisty Jiří Zalubil už závodí v německém Duisburgu na světovém šampionátu a olympijské kvalifikaci se sezemickým odchovancem Adamem Rudolfem. | Foto: TJ Ostrožská Nová Ves

„Čerstvý mistr Evropy do 23ti let má za sebou středeční rozjížďku na kilometru a čtvrteční semifinále spolu se sezemickým odchovancem Adamem Rudolfem. Poněvadž Jirka Minařík jede v Duisburgu singla pětistovku, zaklekl Jura Zalubil do kanoe s loňským juniorským medailistou Rudolfem,“ hlásí trenér a předseda klubu TJ Ostrožská Nová Ves Vít Pjajčík, který má plnou hlavu starostí s nadcházející Slováckou 500.

Páté místo v semifinálové jízdě znamená, že Zalubil s Rudolfem pojedou v sobotu o desátou až osmnáctou pozici.

Takřka čtyři stovky pádlujících všech věkových kategorií, tedy od sedmiletých benjamínků až po veterány, budou brázdit hladinu jezera Čtverec v singlových, deblových i hromadných disciplínách. Úvod obstará páteční podvečerní prolog "Okolo Čtverca", v sobotu se bude závodit na trati 500 metrů, v neděli pak ve sprintu na 200 metrů a dvanáctileté a mladší čeká rovněž dvoukilometrová trať.

Kromě toho dojde na tradiční Česko - slovenský souboj sedmikánoí, nebudou chybět mixy a čerství mistři Evropy, vicemistři světa Lukáš Hrábek - Lukáš Souček - Ondřej Prchlík - Robert Knoška pojedou duel s čtyřkajakem složeným sprinterem Jiřím Kraftem.

Po letech si na moravském šampionátu zazávodí také kanoistka Klára Studničková, bronzová z nedávného juniorského ME v Portugalsku, dorazí i další mladí reprezentanti.

V Ostrožské Nové Vsi se o víkendu koná XXXI. Mezinárodní Mistrovství Moravy Slovácká 500.Zdroj: TJ Ostrožská Nová Ves

„Slováckou 500 má za sebou spousta světově úspěšných kanoistů, kajakářů, kajakářek a kanoistek. Některé jsme dokonce mohli vidět na olympijských hrách, dokonce i s medailemi,“ upozorňuje Pjajčík.

„Komplikací s přípravou technicky i organizačně velmi náročné akce v naší lokalitě je ale příliš mnoho," neskrývá obavy o budoucnost vyhlášené sportovní akce, jenž si získala zahraniční renomé.

„Dlouhodobě laborujeme s přesluhující závodní dráhou, jejíž komponenty je potřeba pořídit nové a částka je nemalá. Přípravy i samotný průběh akce vyžadují zapojení mnoha dobrovolníků. Nedá se to připravit za pár odpolední," říká.

Letošní mezinárodní mistrovství Moravy je specifické tím, že se uskuteční na pozadí velkých úspěchů členů a odchovance oddílu na ME i MS a také osmdesátin nestora rychlostní kanoistiky na Slovácku Ludvíka Ondračky.

Program XXXI. Mezinárodního mistrovství Moravy v rychlostní kanoistice Slovácká 500

Pátek 25. srpna

17:30 společná manifestační jízda (bez věkového a lodního vymezení) 2,5km (OKOLO ČTVERCA)

20:00 technická porada vedoucích závodníků v klubovně loděnice

Sobota 26.srpna

9:00 rozjížďky a semifinále, jízdy benjamínků a benjamínek na 500m a finále

19:00 setkání vedoucích výprav, trenérů, rozhodčích a organizátorů

Neděle 27. srpna 2023

od 8:00 finálové jízdy benjamínků a benjamínek na 2km, rozjížďky a semifinále, jízdy benjamínků a benjamínek na 200m, následně finále