Do Ostrožské Nové Vsi dorazí 350 pádlujících. Koná se Slovácká 500

Po mistrovství Evropy v Mnichově, před světovým šampionátem juniorů a závodníků do 23ti let v Szegédu a ve stejném termínu, jako ICF Super Cup v Oklahomě, bude jezero Čtverec v Ostrožské Nové Vsi dějištěm už třicátého Mezinárodního Mistrovství Moravy v rychlostní kanoistice SLOVÁCKÁ 5OO. Tradiční letní akce se koná od 26. do 28. srpna.

V Ostrožské Nové Vsi se na konci srpna koná SLOVÁCKÁ 500. | Foto: TJ Ostrožská Nová Ves