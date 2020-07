Osmašedesátiletý Matuš přivezl domů celkem čtyři poháry. V sobotu za deště na stroji Suzuki porazil druhého italského jezdce Arriga Vinsaniho na motocyklu Ducati i třetího Němce Johanna Fürböcka a ovládl závod Klasiků do 750 ccm.

V neděli za mnohem lepšího a slunečného počasí skončil těsně druhý, když nestačil na dalšího Itala Luciana Garlassiho. Třetí byl Alois Petrovský na Suzuki.

„S výsledky jsem samozřejmě spokojený. Už na sobotních trénincích jsem zajel celkem dobré časy, takže to vypadalo nadějně. I samotné závody se mi povedly. Bohužel jsem nestačil na italské Ducati,“ uvedl Karel Matuš starší.

Díky prvnímu a druhému místu je po dvou závodech v čele mistrovství České i Slovenské republiky. „Výsledky jsou totiž hodnoceny zvlášť,“ upozorňuje jezdec ze Slovácka.

V silné konkurenci uspěl i jeho oddílový kolega a kamarád Milan Šobáň. Druhý staroměstský pilot získal v sobotu stříbro, když ve třídě Klasik do 175 ccm nestačil jen na vítězného Němce Chrise Meyera, který jel na stroji Morbidelli. Stejně dopadl i nedělní souboj.

Česká roadracingová špička se na Masarykův okruh vrátila po pár týdnech. Po tradiční Jarní ceně Brna se fanoušci dočkali i letní verzi závodního víkendu, ve kterém se představili motocykloví závodníci startující na přírodních okruzích v rámci Českomoravské asociace motocyklového sportu. Tentokrát u toho nechyběli ani diváci.

„Závody měly kvalitní úroveň a zúčastnili se jich piloti nejen z České republiky a Slovenska, ale i z Německa, Rakouska, Itálie, Polska a Maďarska,“ informuje Matuš.

V Brně startovala třída Klasik o objemu do 175, 250, 350, 500 a 750 cm3, do 125 a 250 cm3 Sport Production, 125GP a Moto3, Supermono a 400SSP, do 600 cm3, společný závod kategorií Twin a STOCK 300 a závěrečný závod nad 600 cm3. Výkony jezdců neovlivnil ani vydatný déšť.

Členové staroměstského Motosportklubu Matuš a Šobáň se představí také koncem srpna na letišti v Trenčíně, kde se konají mezinárodní závody. Tradiční podnik ve Starém Městě byl kvůli pandemii koronaviru v předstihu zrušený.