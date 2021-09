Ze Starého Města do Prahy odjížděla osmička hráčů, která úspěšně prošla krajskou kvalifikací. Mistrovství České republiky žáků jednotlivců v rapid šachu se uskutečnilo v hotelu Don Giovanni. Akce se zúčastnilo dvě stě mladých šachistů, kteří se utkali hned v šesti mistrovských kategorií.

Druhou medaili do klubové sbírky přidala jeho oddílová kolegyně Zuzana Stará, která v dívčí kategorii D10 získala bronz. „Velká gratulace oběma medailistům,“ uvedl předseda Komise mládeže ŠK Staré Město Antonín Macháček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.