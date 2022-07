Dálkař Meindlschmid ovládl finále Evropského olympijského festivalu

Posledním pokusem pro olympijské zlato a vyrovnaný osobní rekord zároveň? Proč ne! Petr Meindlschmid takové situace miluje. „Je to tak, mám je rád. Dal jsem do toho všechno, abych to dokázal,“ ujišťoval dálkař, jenž v Banské Bystrici ovládl finále Evropského olympijského festivalu mládeže. „Jsou to neskutečné pocity.“

Dálkař Petr Meindlschmid v Banské Bystrici ovládl finále Evropského olympijského festivalu mládeže. | Foto: www.olympijskytym.cz/Barbora Reichová