Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

„Je blbé říkat, že jsem si to užil, ale celkově to parádní,“ prohlásil člen Slovácké Slavie Uherské Hradiště.

Na olympiádě jako jeden z benjamínků české výpravy zaplatil nováčkovskou daň a kvalifikací se protrápil, když zaznamenal pouze jediný měřený pokus.

„Atmosféra byla úžasná. Jenom mě mrzí, že jsem na plném stadionu a před sedmdesáti tisíci diváky nepředvedl to, na co v momentální formě mám. Trošku jsme to nezvládl,“ připouští.

„Nevím, kde úplně byla chyba, ale určitě to pro mě byla super zkušenost do budoucna, na další velké závody. Už se tím nenechám tolik skolit,“ věří.

Svěřence trenéra Jiřího Brázdila možná pohltila úchvatná atmosféra, nervozita z životního závodu.

Na olympiádě byl poprvé. Postupně vstřebával zážitky, všechno pro něj bylo nové. To, co v minulosti viděl pouze v televizi, teď sám zažíval.

„Všude jsem chodil s otevřenou pusou a koukal, kde co je a jak to funguje,“ přiznává s úsměvem.

Slavnostního zahájení se nezúčastnil. Výprava atletů totiž dorazila do Paříže až později. Ve Francii strávil až druhou půlku her, domů na Slovácko si přivezl spoustu zážitků, zkušeností i suvenýrů.

„Nafotil jsem si vesnici, stadion. Přivezl jsem si hromadu věcí, které mě budou olympiádu připomínat,“ přiznává.

Myslel i na kamarády, kterým věnuje plyšáky či pohlednice. „Bylo to parádní, super zážitek. Snad na další olympiádě budu bojovat o užší finále,“ přeje si.

Meindlschmida nejvíce překvapila návštěvnost. Zatímco na nedávném mistrovství Evropy v Římě bylo dopoledne na kvalifikaci zaplněný pouze sektor u dálky, v Paříži byly tribuny zaplněné po celý den. „Úplně jsem zíral,“ přiznává.

V hledišti mu drželi palce nejen rodiče, ale i jejich kamarádi. „Jsem moc, že za mnou přijeli, alespoň jsem měl i oporu v publiku,“ líčí.

Atlet ze Slovácka patří mezi velké objevy českého sportu. I když v Paříži neuspěl, fanoušci na ulici už jej lidé poznávají a občas jej dokonce i osloví. „Už se mi stalo, že mi někdo gratuloval k olympiádě. Jako celebrita se ale rozhodně necítím,“ směje se.

Mistr republiky má před sebou ještě jednu velkou akci. Za dva týdny odlétá na juniorské mistrovství světa do Peru. V jižní Americe bude bojovat s vrstevníky o medaile.

„Musím ještě trošku naladit formu. Snad to vyjde,“ doufá.

Pokud zopakuje výkony z evropském šampionátu v Římě, kde nejprve v kvalifikaci poprvé v kariéře překonal osmimetrovou hranici a ve finále pak v juniorském národním rekordu 803 cm obsadil sedmé místo, nemá se čeho bát.

Meindlschmid se v sobotu představil v domácím prostředí. Na stadionu v Uherském Hradišti se zúčastnil Memoriálu Květoslava Tichavského, jehož součástí byl i druhý ročník Velké ceny Dany Zátopkové v hodu oštěpem.

Osmnáctiletý reprezentant neměl konkurenci. I když čtyřikrát přešlápl, s přehledem zvítězil výkonem 783 centimetrů.

„Trošku mi chyběla energie. Jsem ještě z toho letu trošičku zničený, ale jsem moc rád, že jsem tady mohl na domácím stadionu skákat. Trávím tady každý den. Moc jsme si to užil a snad jsem potěšili i lidi,“ říká.

Pořadatelé ani trenéři z mateřského oddílu Slovácké Slavie jej přemlouvat k účasti nemuseli. „Sám jsem si chtěl závodit a trošku si zlepšit náladu, což se mi doufám podařilo. Trošku jsem si to srovnal v hlavě, uklidnil se. Doufám, že na příštích závodech to bude ještě o něco lepší,“ dodal na závěr rodák z Uherského Brodu.