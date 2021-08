Cenný úspěch si připsal Pavel Ovesný (Snow§Bike Valašské Klobouky). Ten vyhrál v 136kilometrovém závodě v čase 3:39:38 kategorii čtyřicátníků. Druhý mezi nimi dojel Stanislav Špiler (C. K. Pemap, 3:43:29), třetí skončil Petr Zatloukal (Cyklo Bartl Bruntál, 3:44:06).

Ovesný se v průběhu závodu cítil velmi dobře. Teplé počasí mu vyhovovalo. Rovněž se mu vyplatilo, že v týdnu vynechal těžké tréninky a víc odpočíval. Líbila se mu také organizace i trať s kvalitním asfaltem a delšími stoupáními. Ta zpočátku vedla z Přerova po rovině do Bystřice pod Hostýnem. Odtud následoval první velký kopec na Tesák, kde byla horská prémie.

,,Na Tesáku se startovní pole začalo dělit na menší skupinky. Tento scénář se opakoval i po výjezdu na Troják a Hadovnu, kde jsem se pořád držel v čelní skupině. Po sjezdu na Rusavu následoval další výjezd na Grapy, kde už jsem v nejprudším stoupání nestačil čelit tempu silných soupeřů a začal jsem ztrácet kontakt se špicí závodu. Nicméně po sjezdu z Hostýna na občerstvovačce v Prusinovicích jsem se do vedoucí patnáctičlenné skupiny vrátil,“ zavzpomínal Pavel Ovesný na nejtěžší pasáže v závodu.

Pro něho pak bylo klíčové, že z Prusinovic jel vpředu s nejlepšími cyklisty.

,,Ve zbytku závodu už na trati nebyly žádné prudké kopce. Proto bylo důležité pohlídat si nástupy a pokusy o únik. To se mi také celkem dařilo,“ pochvaloval si cyklista z Valašských Klobouk.

Rozhodující momenty nastaly několik kilometrů před cílem. To se vydařil nástup Martinovi Helcelovi z Havířova, na který nikdo nereagoval. Podobný kousek se záhy povedl i Davidovi Bártkovi z formace Amenity Extrem sport Team. Helcel ovšem bojoval v kategorii třicátníků a Bártek v hlavní mužské kategorii do 29 let. Já jsem v závěrečném spurtu dojel v absolutním pořadí čtrnáctý, ale vyhrál jsem kategorii čtyřicátníků,“ radoval se Pavel Ovesný, který si tak o to víc po závodě užíval týden dovolené, kdy se věnoval svým dětem Pavlínce a Matějovi.

VÝSLEDKY REGIONÁLNÍCH CYKLISTŮ V MAMUT TOUR 2021:

212 KILOMETROVÝ ZÁVOD (převýšení 4500 metrů):

Muži 30 – 39 let:

13. Pavel Loucký (CykloOp Morkovice) 7:00:48

16. Martin Kováček (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 7:23:44

Muži 40 – 49 let:

7. Milič Fojt (PSG Cyklosport Chropyně) 6:48:03

Muži 50 – 59 let:

3. Stanislav Mančík (CK Salaš) 7:20:43

4. Milan Sedlář (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 7:28:54

136 KILOMETROVÝ ZÁVOD (převýšení 2385 metrů):

Muži do 29 let:

1. David Bártek (Amenity Extrem Sport Team) 3:39:24

2. František Vinklárek (4Ever Cyklo Bulis) 3:39:33

3. Maxim Lakota (TUFO CykkloZákladna Otrokovice) 3:39:35

20. David Chovanec (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 4:06:52

32. Adam Štěrbák (PSG Cyklosport Chropyně) 5:08:58

Muži 30 – 39 let:

4. Jiří Hradil (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 3:39:36

11. David Zelenka (Kroměříž) 3:51:41

15. Michal Hradil (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 4:06:57

Muži 40 – 49 let:

1. Pavel Ovesný (Snow§Bike Valašské Klobouky) 3:39:38

19. Jaroslav Doležel (BT Sazovice) 4:16:12

22. Libor Darebník (TÜV SÜD Rusava Bike Team) 4:28:59

28. David Štícha (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 4:38:42

32. Aleš Nábělek (PSG Cyklosport Chropyně) 5:14:16

Muži 50 – 59 let:

4. Ivo Odvárka (FORCE KCK Cykloteam Zlín) 3:51:43

11. Čestmír Horák (OD Morava) 4:16:01

Muži nad 60 let:

3. Jan Nedoma (Štrof Team Kroměříž) 4:56:13

Ženy do 39 let:

4. Adéla Nábělková (PSG Cyklosport Chropyně) 5:08:57

Ženy nad 40 let:

2. Kateřina Náběková (PSG Cyklosport Chropyně) 5:14:16

83 KILOMETROVÝ ZÁVOD (převýšení 970 metrů):

Muži do 18 let:

3. Pavel Dubčák (4Ever Cyklo Bulis) 2:07:34

4. Maxim Lakota (TUFO CykloZákladna Otrokovice) 2:07:34

5. Tomáš Chovanec (4Ever Cyklo Bulis) 2:07:34

6. Jan Hyneček (TUFO CykloZákladna Otrokovice) 2:07:37

14. Michal Nesrsta (4Ever Cyklo Bulis) 2:31:22)

Muži 19 – 39 let:

18. František Vinklárek (4Ever Cyklo Bulis) 2:07:44

19. Jan Blažek (PSG Cyklosport Chropyně) 2:10:21

22. Jakub Blažek (PSG Cyklosport Chropyně) 2:11:53

24. Jakub Graubner (Ekol Team Zlín) 2:11:55

25. Petr Číž (Ekol Team Zlín) 2:11:55

28. Michal Sláma (4Ever Cyklo Bulis) 2:12:51

Muži 40 – 49 let:

6. Martin Chalupa (PSG Cyklosport Chropyně) 2:07:37

19. David Dovrtěl (Bike Team Sazovice) 2:21:06

27. Patrik Doležel (Bike Team Sazovice) 3:07:34

Muži 50 – 59 let:

5. Petr Špaček (VSK Vsetín) 2.18.52

Ženy 19 – 39 let:

2. Libuše Prchalová (4Ever Cyklo Bulis) 2:22:08.