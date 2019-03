„Bylo to pro mě psychicky náročné. Nechtěl jsem dostat víc než deset gólů,“ přiznává Čtvrtníček.

Poctivý a obětavý futsalista Bazooky Uherské Hradiště strach neměl, obavy z debaklu mu ale šrotovaly v hlavě.

„Víme, že Sparta a Chrudim mají obrovskou sílu, Slavia takovou nemá. Ale respekt ze soupeře jsem měl. Obavy byly na místě, alespoň teda z mojí strany,“ usmívá se Čtvrtníček.

Při své futsalové premiéře nakonec obstál. I když inkasoval osm branek, Moravané favoritovi v Edenu sympaticky vzdorovali a nakonec v oslabené sestavě prohráli jenom 5:8.

„Je pravda, že mi kluci hodně pomohli. Spoustu střel zablokovali a spolehnout jsem se na nich mohl i při vyražených balonech. Zachytal jsem si ale dost,“ přiznává Čtvrtníček.

Jako gólman se dokonce zapsal mezi střelce, když z dálky povedenou ranou snižoval na 3:6. „To byl takový bonus navíc,“ usmívá se obětavec v maskáčovém dresu.

Zatímco ve futsale to byla pro odchovance Slovácka premiéra v roli brankáře, ve fotbale už si v soutěžních zápasech zachytal.

„Nebylo to poprvé. Do branky jsem se postavil ještě v žácích proti Zlínu a v MSFL jsem dochytával zápas proti Blansku, když nám vyloučili brankáře a už jsme nemohli střídat,“ hlásí Čtvrtníček.

Na velkém hřišti ale tolik práce jako na palubovce pod střechou neměl. Že by se do branky ještě někdy vrátil, opora Bazooky neřeší. Nejen čtyřiatřicetiletý srdcař vyhlíží poslední dva zápasy letošní sezony.

Čtvrtníček chce premiérovou sezonu v nejvyšší soutěži dohrát se ctí. „Současná situace v Bazooce mě hodně moc mrzí,“ přiznává.

Co způsobilo masivní odchod většiny hráčů, jedna ze stálic v sestavě Uherského Hradiště netuší.

„Proč to takto dopadlo, nikdo neví,“ smutní. „Bohužel nevím, co za tím je,“ krčí rameny.

Nejen Čtvrtníček ale věří, že se prvoligový futsal bude hrát v Uherském Hradišti i příští rok. I když se spekuluje o prodeji soutěže nedalekému Tangu Hodonín, Hastík a spol. bojují za záchranu Bazooky i udržení Varta ligy.

„Moc bych si přál, aby se tady hrála další sezona. A vím, že si to přeje celý tým i spousta fanoušků. Byla by to obrovská škoda, kdyby to skončilo,“ ví Čtvrtníček.

Futsal si bývalý fotbalista HFK Olomouc hned zamiloval.

„Zaujal mě úplně vším. Rychlostí, technikou, taktikou a spoustou dalších věcí,“ líčí.

Pokud by však nehrál doma v Uherském Hradiště, těžko by někam dojížděl. „Nevím, jestli bych dál pokračoval jinde. Na to zatím nedokážu odpovědět,“ říká.

Za fotbalem ale nyní dojíždí do sousedního Rakouska, kde hraje nižší soutěž. Předtím dlouho působil na Slovensku. Nosil dres Skalice, Komárna, Velkého Mederu nebo Velkých Ludincí.

„Hrál jsem tam třetí ligu. Vzpomínám na to moc rad. Bylo mi tam moc dobře,“ tvrdí.

V kariéře prošel spousty klubů. Žádný z nich ale neupřednostňuje před jiným. „Každé angažmá mělo svoje pro a proti. Ale nelituji ničeho a na vše vzpomínám velice rád,“ dodává.