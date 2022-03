„Sny se mají plnit. Dnes jsem si splnil jeden sportovní. Zdárně jsem zdolal 90 kilometrový, nejslavnější závod v běhu na lyžích - Vasův běh ve Švédsku,“ napsal pár minut po závodě na svůj facebookový profil Pavel Křižka (53). K němu se úspěšně připojili Josef Uhlík (55) a Broďan Martin Kočica (50).

„Naši kamarádi už ten závod běželi. Letos byl stý ročník, tak jsme si řekli, že bychom to mohli zvládnout. Připravovali jsme se od prosince. Trénovat jsme jezdili většinou na Pustevny nebo na Novou Lhotu. Než jsme jeli na samotný závod, tak jsme měli naběháno nějakých pět set kilometrů,“ přiblížil přípravu Pavel Křižka.

Vasova běhu nebo chcete li Vasaloppetu se každoročně zúčastní zhruba 370 Čechů, kapacita závodu je 12 800 účastníků a běží se každou první neděli v březnu. Závod bývá rok dopředu beznadějně vyprodaný.

„Zkoušeli jsme se přihlásit, ale bez úspěchu. Nakonec jsme jeli přes cestovní kancelář, která má nějaké přihlášky k dispozici. Závod se běžel v neděli, my jsme odjeli z Bojkovic ve středu v šest ráno. O půl dvanácté byl odjezd z Prahy autobusem do Rostocku, tam jsme se nalodili na trajekt. Jeli jsme celou noc a druhý den ve čtvrtek jsme po 33 hodinách cesty přijeli do městečka Malung, to je někde mezi startem a cílem. Autobus byl výhradně pro účastníky Vasova běhu,“ popisuje cestu Pavel Křižka a dodává.

„Mimochodem, všichni z autobusu až na jednoho Vasův běh úspěšně doběhli.“

Pokud máte o nejprestižnější lauf zájem, tak si připravte nějakých čtrnáct tisíc korun. „Je v tom doprava, startovné, které vyjde na šest tisíc a ubytování na tři dny v chatkách,“ upřesnil Pavel Křižka.

V neděli 6. března nastal pro Bojkovjany den D. Vstávali už ve tři ráno, hodinu cestovali na start a před šestou ranní už si hledali místo v poslední startovní vlně – tak jako všichni nováčci.

„Ráno bylo mínus 14, to byla velká zima. Začátek je na Vasově běhu dost nešikovný. Nestartuje se ve vlnách, jako na Jizerské 50, ale startuje se jednorázově. Začátek je strašně zasekaný, je tam takový nával, že první kilometr jsem jel 54 minut. Zhruba od třetího kilometru už se to rozjede a docela to šlo.“

Pavel Křižka byl v polovině února na nejslavnějším českém laufu. Zúčastnil se Jizerské 50, může tedy oba laufy srovnávat.

„Jizerka je v organizaci o velkou řadu výš. Má lepší občerstvovací stanice – je tam lepší a kvalitnější výběr jídel. Jsou tam velké vytápěné stany na převlečení. Na Vasově běhu je jen borůvková polévka a iontové nápoje, energetické gely se musí připlácet. V cíli je jen malá převlékárna - tak 5 x 5 metrů. Na druhou stranu má Vasův běh zase lepší diváckou kulisu, trasa je přístupná pro diváky po celé délce,“ hodnotí oba laufy Pavel Křižka a na závěr vyhlašuje další výzvu. „V příštím roce bychom chtěli startovat na dalším slavném závodě – na italské Marcialonze.“

Ještě dodejme, že 55letý Josef Uhlík, zvládl trať v čase 8:44 hodin a skončil na 6 982. místě. Martin Kočica dojel v čase 10:17 a o dvě minuty později byl v cíli Pavel Křižka. Po vzorné spolupráci na trati tak nakonec obsadili 8 682. a 8 715. místo.

Devadesátikilometrovou trať poprvé proběhli závodníci už v roce 1922. Během dlouhých sta let se závod nekonal pouze dvakrát, v letech 1932 a 1934, a tak se letos 6. března běžel 98. ročník.

Z Čechů skončil nejlépe Stanislav Řezáč v roce 2011 na 2. místě. Letos byl nejrychlejší Nor Andreas Nygaard, zdolal devadesátikilometrový úsek v čase 3:32:18. Z elitních českých běžců si nejlépe vedl Jiří Pliska, který se ztrátou 21 vteřin obsadil 17. místo.