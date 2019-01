Skvělé výkony jezdců, dramatické souboje, všudypřítomná vůně benzínu a rachot motorů, stovky fanoušků kolem trati, tak to o prvním květnovém víkendu vypadalo ve Starém Městě, kde se jel již XV. ročník Slováckého okruhu O cenu Bohumila Kováře.

Na stupně vítězů se třikrát prosadili i domácí jezdci – Karel Kalina byl druhý v závodě supermon, Radek Koňařík a Petr Chmelař uspěli mezi sidecarami.

Na XV. ročníku závodů O cenu Bohumila Kováře vybojovali domácí jezdci tři medailová umístění. Další osud oblíbené akce je kvůli nedostatku financí ohrožený.



„Závody se i přes obavy z počasí nakonec vydařily na jedničku,“ těšilo tajemníka závodu Josefa Mizeru, který věří, že se rychlé motorky sjedou na stejném místě i za rok. Nad pokračováním oblíbeného podniku totiž kvůli nedostatku financí visí otazník.

„Během čtrnácti dnů se sejdeme a poradíme se, co dál. Přál bych si, aby se jelo dál, vznikla tady totiž krásná tradice, ohlasy od závodníků i diváků jsou vždycky kladné.“

Počasí závodům přálo

Na městském silničním okruh ve Starém Městě se opět jel závod historických motocyklů, jízda pravidelnosti sidecarů, závod Mistrovství ČR supermono a TWIN, Přeboru ČR třídy Klasik a Přebor do 125 GP, 125 SP a 250 CRR. Tentokrát dorazilo méně jezdců, některé totiž odradila nepříznivá předpověď počasí. To však nakonec bylo takřka perfektní.

„Co vím, tak v okolí pršelo poměrně hodně, nám se ale déšť téměř vyhnul. Zmokli jsme v sobotu v závěru programu, takže dokončení tréninku supermon se posunulo před nedělní závod. V neděli pak chybělo možná pět, deset minut, takže poslední závod TWIN byl zkrácený z deseti na sedm kol, ale byl platný,“ popsal Josef Mizera.

Předvedli se i domácí jezdci

Rekordní divácká návštěva viděla v jedenácti vypsaných kategoriích 166 startujících z Česka, Německa, Rakouska a Slovenska. Nejrychlejší kolo zajel časem 1:44,220 min vítěz kategorie TWIN Martin Hulín.

Zářili ale i domácí borci Motosport klubu v AČR Staré Město. Nejvíce se jim dařilo v jízdě pravidelnosti sidecar, kde společně s brněnským Miroslavem Medkem triumfoval Radek Koňařík, třetí místo navíc obsadila dvojice Petr Chmelař, Martin Jurásek.

Fantastické představení si pro své fanoušky připravil nestárnoucí Karel Kalina, který v závodě supermon vybojoval druhou příčku.

„Byl jsem ve stavu nemocných, měl jsem teplotu, něco na průduškách. Byl jsem jak chcíplá myš, takže druhá příčka je výborná,“ usmíval se zkušený závodník.

Ze třetího místa se po startu propadl o příčku níž, v průběhu závodu ale dokázal pořádně zrychlit. „Nechtěl jsem nasadit ostré tempo, abych to udýchal. Když mi ale začali ujíždět, tak jsem se zakousl a na vítěze nakonec ztratil jen půl vteřiny. Být tam ještě o dvě zatáčky víc, mohl jsem být i první,“ naoko litoval Karel Kalina, který byl překvapený, že dokázal tak zrychlit.

„Diváci jásali, bylo to něco, vyhecovali mě. Musím poděkovat i mechanikům, dlouho jsme totiž čekali na díly a jsem rád, že dali tak rychle motorku dohromady,“ doplnil závodník, který dva dny před závodem oslavil už třiašedesáté narozeniny.

„Předvedl nádhernou jízdu,“ smekl klobouk Josef Mizera.

„Pochvalu ale zaslouží i Karel a Pavel Matušovi, Milan Šobáň, Michal Šlezar, Radek Koňařík, Petr Chmelař i další jezdci domácího Motosport klubu,“ dodal tajemník závodu.

VÝSLEDKY XV. ROČNÍKU SLOVÁCKÉHO OKRUHUKlasik do 175 ccm – Memoriál Milana Śobáně: 1. Marek Vrána (ČZ 175), 2. Jiří Obtulowicz, 3. Miloš Thér (oba ČZ 125).

Klasik do 250 ccm: 1. Lubomír Koudelka (Yamaha), 2. Pavel Cihlář (Honda), 3. Libor Kaděrka (Jawa 250).

Klasik do 350 ccm: 1. Vítězslav Hatan (Yamaha), Josef Juřík (Yamaha R 5), Václav Slanec (Yamaha TR 3).

Klasik do 500 ccm: 1. Martin Vraspír (Honda CB 500), 2. Pavel Novák (Honda CB), 3. Lubomír Koudelka (Yamaha).

Klasik do 750 ccm – Memoriál Františka Mrázka: 1. Petr Kunz (Honda 750 CB), 2. Marek Stibor (Kawasaki H2), 3. Jiří Turek (Moto Guzi V7).

Sidecary: Miroslav Medek, Radek Koňařík (Suzuki), 2. Josef Vlček, Lucie Kolářová (Jawa), 3. Petr Chmelař, Martin Jurásek (Triumph TMS 750).

Přebor ČR do 125 ccm SP: 1. Martin Sedlo, 2. Marek Zima (oba Cagiva Mito), 3. Eduard Werner (Aprilia RS 125).

Přebor ČR do 125 ccm GP: 1. Patrik Kolář (Honda RS), 2. Christopher Eder (KTM FRR), 3. Oldřich Podlipný (Honda HRC).

Přebor ČR 250 CRR: 1. Petr Kunz (Yamaha), 2. Lukáš Walter (Suzuki RGV), 3. Jaroslav Křen (Honda).

MČR Supermono: 1. Libor Kamenický (Mali AHRA), 2. Karel Kalina (Katyam 690), 3. Daniel Zörnweg (MZ).

MČR TWIN: 1. Martin Hulín (Kawasaki ER6 před Marianem Blažkem (Kavaho ER6), 3. Petr Hulín (Sutrtech).