Trenéři Jan Filip a Daniel Kubeš na třídenní přípravu povolali také domácího brankáře Šimona Mizeru a křídelníka Miroslava Jurku, kteří společně se zbytkem týmu kromě čtyř tréninků absolvují také zápas proti Slovensku.

Přípravné federální derby se hraje v úterý od šestnácti hodin v Trenčíně. „Teď se zaměříme na házenou. Na to, abychom se zlepšili a dobře připravili, ať už na kvalifikační zápasy nebo na mistrovství světa. Zaměříme se na upevnění naší souhry ve všech herních činnostech," uvedl na svazovém webu trenér Daniel Kubeš.

Společně s kolegou Janem Filipem má po vánočních svátcích k dispozici jednadvacet hráčů. V nominaci schází hráči z německých soutěží, kteří si i na konci roku plní klubové povinnosti.

Reprezentaci budou k dispozici až po Novém roce. V Zubří se tak může premiérově ukázat hned několik mladíků, jenž mohou zabojovat o letenku na mistrovství světa do Egypta.

„Je nás tady doopravdy hodně a ne všichni dostanou v přípravném zápase velký herní čas, ale někteří z nich, které potřebujeme vidět, příležitost dostanou a několik z nich má i velkou šanci na to se dostat do finální nominace do Egypta," naznačuje Kubeš.

Čeští házenkáři se s výjimkou krátkého červnového srazu sešli k přípravě po dlouhých jedenácti měsících od lednového EURA ve Vídni, protože podzimní kvalifikační utkání proti Faerským ostrovům byla odložena kvůli koronavirové situaci na leden.

„Jsme hlavně rádi, že jsme se mohli sejít a zahrát si házenou. Že nikdo z nominovaných hráčů není nemocný nebo pozitivní. To bylo v těch prvních dnech nejdůležitější," prohlásil před pondělním podvečerním tréninkem Kubeš.

Znovu se tým sejde hned prvního ledna večer a bude se soustředit na kvalifikační dvojzápas o EURO 2022 s Faerskými ostrovy, jenž je naplánován na 6. a 9. ledna. Následně 12. ledna odcestuje konečný výběr trenérů Kubeše a Filipa na mistrovství světa do Egypta.

Nominace pro přípravný kemp v Zubří a dvojzápas proti Slovensku

Brankáři: Galia Martin (NMC Górnik Zabrze (POL), Mizera Šimon (HC Zubří), Šmíd Karel (Talent Plzeň)

Pravá křídla: Číp Tomáš (CS Minaur Baia Mare muži, ROU), Jurka Miroslav (HC Zubří), Poloz David (HSC Suhr Aarau, SUI)

Pravé spojky: Kašpárek Stanislav (MOL-PICK SZEGED, HUN), Piroch Tomáš (HC Kriens-Luzern, SUI), Radim Chudoba (SKP Frýdek-Místek)

Střední spojky: Fulnek Patrik (KH Kopřivnice), Zdráhala Ondřej (Al Wakra Sport Club, QAT)

Pivoti: Gřešek Adam (SKP Frýdek-Místek), Užek Jan (HCB Karviná)

Levé spojky: Klíma Matěj (HC Dukla Praha), Patzel Jonáš (HC Dukla Praha), Patzel Vojtěch (HCB Karviná), Ptáčník Adam (TJ Sokol Nové Veselí), Solák Dominik (HCB Karviná), Trkovský Jaroslav (HK FFC Město Lovosice)

Levá křídla: Kotrč Milan (CS Minaur Baia Mare muži, ROU), Šafránek Ondřej (Talent Plzeň)