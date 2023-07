Čeští reprezentanti měli smůlu. Vítězství na svátečním turnaji v plážovém volejbalu v Uherském Hradišti jim vyfoukli Slováci. Český pohár mužů, který byl součástí Slováckého léta, ovládli Adrian Petruf s Lubošem Nemcem. Ve finále zdolali Jiřího Sedláka a Jana Dumka za Sokola Brno I.

Součástí Slováckého léta byl i turnaj Českého poháru v plážovém volejbale mužů. Foto: Slovácké léto | Foto: Slovácké léto

Bronz v Česká zbrojovka aréna brali jejich oddíloví kolegové a tréninkoví sparingpartneři Václav Berčík s Matyášem Džavoronokem.

Nejen letošní medailisté si tradiční červencové klání náramně užili.

„Ať už jde o organizaci, centrkurt nebo celkovou atmosféru, tak je Slovácké léto určitě jeden z nejlepších turnajů, ne-li nejlepší v rámci celého Českého poháru,“ míní Matyáš Džavoronok.

Český pohár mužů v plážovém volejbalu v Uherském Hradišti 2023

Konečné pořadí: 1. Adrian Petruf, Luboš Nemec, 2. Jiří Sedlák, Jan Dumek, 3. Václav Berčík, Matyáš Džavoronok, 4. Daniel Fabikovič, Václav Kurka

„A to nemluvím jenom za sebe, ale i spoustu dalších hráčů, kteří si to v Uherském Hradišti moc chválí. Já jsem rád, že alespoň jeden turnaj v Česku máme na takové úrovni. Můžeme se zde cítit jako hráči a zahrát si před publikem, což je vždycky super,“ těší Jihomoravana.

S umístěním i výkony byl spokojený, byť jej mrzela semifinálová porážka. „Utkali jsme se s parťáky a sparingpartnery z Brna. Měli jsme proti nim několik příležitostí, jak utkání zvládnout a strhnout na svoji stranu, ale nestalo se. Bohužel jsme své možnosti nezužitkovali a kluci nás za to zaslouženě potrestali a postoupili do finále. My jsme urvali alespoň to třetí místo,“ líčí Džavoronok.

Jiří Sedlák byl i přes závěrečný finálový neúspěch s druhým místem a hlavně předvedeným výkonem velmi spokojený.

„Ve středu jsme hráli na vedlejších kurtech, kde se nám hrálo dobře a bez větších obtíží jsme vyhráli všechny zápasy. Pocitově to byl klasický český turnaj s dobrou organizací. Ovšem ve čtvrtek jsme se přesunuli na centrální kurt na Masarykově náměstí, kde nás přivítala nádherná atmosféra vytvořená nezvykle velkým počtem fanoušků, což pro nás bylo velmi příjemné a povzbuzující. Tato atmosféra vybudila všechny týmy k výborným výkonům, takže konkurence byla obrovská,“ prohlásil Sedlák.

Také on vyzdvihl organizaci Slováckého léta. „Lidé v Uherském Hradišti nám připravili výborný turnaj,“ uvedl.

„Doufáme, že tradice turnaje v rámci Slováckého léta bude pokračovat a těšíme se, že příští rok zkusíme znovu zabojovat o zlatou medaili,“ dodal závěrem.

Džavoronok společně s parťákem Berčíkem urvali alespoň třetí místo, když v souboji o bronz přehráli Fabikoviče a Kurku.

„Až na pár dvojic, co nyní objíždějí mezinárodní soutěže, byla na Slovácku víceméně česká špička. Konkurence byla dobrá,“ říká.

Zatímco syn bývalého reprezentanta v minulosti hrál i klasický šestkový volejbal, když oblékal dres Karlovarska, nyní se věnuje jenom plážovému volejbalu.

„Přes zimu se připravujeme v hale na písku, v létě objíždíme turnaje nejen v Česku, ale i v zahraničí,“ říká člen klubu Sokol Brno I.

Stejně na tom jsou i další borci.

Grančaiová při premiéře na Slováckém létě skončila v osmifinále nočního turnaje

Volejbalové klání na Slováckém létě o víkendu zakončí CZ Open. Šestnáctý ročník tradičního klání v plážovém volejbale má vypsané zase čtyři kategorie.

O celkové prvenství se utkají registrovaní a neregistrovaní muži, registrované a neregistrované ženy.

V každé kategorii se představí šestnáct dvojic. Hrát se bude na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti, na kurtech Slovácké Slavia, na Rybníčku a Sokolovně ve Starém Městě.