Třetí místo na šampionátu, který se pořádal také v Brně, vybojovalo Nizozemsko po výhře 11:4 nad Španělskem.

České softbalistky začaly aktivně, kdy ve třetí směně obsadily všechny mety. Bod se jim ale proti nadhazovačce Alexii Lacatenaové zařídit nepovedlo. To ve čtvrté směně se to podařilo, když Eliška Slaninová odpálila svůj první homerun na turnaji. Tím se dostaly domácí hráčky do vedení. O to však přišly v páté směně, když Elisa Princicová odpálila do zadního levého pole a tím stáhla na domácí metu dvě své spoluhráčky.

Další bod pro Italky přišel po odpalu Virginie Mambelliové a soupeřky šly do vedení 3:1. V šesté směně ale domácí tým snížil po dalekém odpalu catcherky Elišky Slaninové do pravého zadního pole.

Míč přeletěl italskou polařku a Karolína Dvořáková mohla doběhnout pro druhý bod. V šesté směně nadhazovačka Amálie Chaloupková, která v průběhu utkání vystřídala Annu Zoulovou, nepovolila žádný doběh.

České hráčky tak v poslední směně musely dát minimálně bod. Marina Burkovičová odpálila sice daleko, ale zadní polařka její pokus zachytila. To Adéla Šimůnková se dokázala dostat na první metu. Alice Škardová se pak krátkým odpalem nedokázala dostat na metu a tím utkání skončilo. České hráčky obsadily druhé místo a nenavázaly na rok 2010, kdy v této věkové kategorii získaly zlato.

„Finále bylo skvělé, čekali jsme, že to bude těsné. Holky podržely v obraně, zadní pole odvedlo výbornou práci, catcher také. Do poslední outu jsme bojovali. Byl to velký zážitek v domácím prostředí,“ popsala nadhazovačka Zoulová.

Na turnaji se prezentovaly skvělou útočnou hrou, celkem předvedly 111 úspěšných odpalů, což je ze všech týmů nejvíce. „Jeli jsme sem pro medaili, to jsme splnili. Samozřejmě bude chvíli mrzet, že jsme nevyhráli celkově. Turnaj se nám ale povedl,“ dodal trenér Štěpán.