České softbalistky rozehrály šampionát dvěma výhrami. Dnes hrají s Maďarskem

Vstup do turnaje se jim povedl. České softbalistky rozehrály domácí mistrovství Evropy hráček do 22 let výhrami nad Francií 7:0 a Velkou Británií 11:4. Dnes večer čeká tým trenéra Martina Štěpána poslední zápas základní skupiny s Maďarskem. Duel na kunovické Mlatevni začíná ve 20.30.

České softbalistky zvládly své druhé vystoupení na domácím šampionátu a s Velkou Británii se rozloučily v pěti směnách výsledkem 11:4. | Foto: www.softball.cz