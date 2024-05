Po měsíci se rychlostní kanoisté vrátili do račické Labe arény, aby se v dospělých kategoriích utkali o nominace na evropské a potažmo světové šampionáty. Ze závodníků z Ostrožské Nové Vsi usilovali o co nejlepší výkony loňští juniorští medailisté. Kromě kajakáře Ondřeje Prchlíka také kanoistka Klára Studničková.

Alexandr Gabrhel. | Foto: TJ Ostrožská Nová Ves

Prchlíkovi se pod vlivem blížící se maturity vedlo nejlépe na deblkajaku s pražským Lukášem Součkem. Ve sprintu na 200 metrů dokázali "prvoročáci" urvat bronz, na pětistovce obsadili šestou pozici.

Studničková zatím starším soupeřkám nestačila, nicméně z Račic si odvezla stříbro z finále deblkanoí na 500 metrů, když do lodi zaklekla spolu s o čtyři roky starší Alžbětou Veverkovou z KVS Praha, a dva bronzy.

Třetí místo obsadila v olympijské dvoustovce a také na kilometru. „Zda-li to bude stačit na nominace se uvidí až po nominačním závodě juniorů, kdy bude známo, kolik míst z celkové kvóty obsadí právě závodníci do osmnácti let,“ říká trenér a zároveň předseda oddílu TJ Ostrožská Nová Ves Vít Pjajčík.

Kanoista Jiří Zalubil tentokráte před závody upřednostnil přípravu na státní zkoušky. „Ve startovním bloku by se měl objevit na sklonku července během republikového šampionátu, v němž půjde také o nominace na akademické mistrovství světa. O to by se chtěl ucházet rovněž šestadvacetiletý kanoista David Janík,“ uvedl Pjajčík.

Žactvo, dorost a juniorské kategorie zápolili o medaile a body. Nejhodnotnějších výsledků dosáhli šestnáctiletý kajakář Vojtěch Tischer, třináctiletý kajakář Alexandr Gabrhel a osmnáctiletá juniorka Nikola Balcarová.

Habarta překonal 52 let starý český rekord v běhu na 3000 metrů překážek

Tischer dosáhl na dvě medailová umístnění na deblkajaku spolu s frýdecko-místeckým Ondřejem Barabášem.

„Dorostenci nejprve v těsném dojezdu na 500 metrů nakonec brali stříbro stejně jako černožicko-kojetínská loď Hojný-Řihošek, na dvojnásobné distanci protli cílovou linii jako třetí, právě za Hojným a Řihoškem,“ informuje Pjajčík.

V obou finálových jízdách dominovala dvojice Žaba (Hradec Králové) - Hronek (odchovanec Předměřic pádlující za Černožice).

„K medailovým úspěchům přidal Tischer ještě cenné šesté místo ve finále na 500 metrů a desáté místo z finále na kilometru s hromadným startem jednadvaceti lodí. „Dorostenců - kajakářů se utkává na národní úrovni opravdu hodně,“ přibližuje Pjajčík.

„Rozjížďky na pětistovce jich jelo šestasedmdesát, což je v porovnání s ostatními kategoriemi nejvíce. Jedná se o přelomovou kategorii, kdy náctiletí přecházejí na střední školy. Právě během tohoto období řada mladých pádlujících s rychlostní kanoistikou končí, což je velká škoda. Pravda, časová náročnost na sportovní přípravu je i vzhledem ke konkurenci v našich končinách enormní. Na druhou stranu, pokud mládež dokáže v tomto věku skloubit studium se sportem, je to pro ni mimořádně přínosné," prohlásil Pjajčík.

Třináctiletý Gabrhel z Uherského Ostrohu, svěřenec trenéra Marka Mazura, potvrdil i v konkurenci silných slovenských borců, že by mohl být úspěšným nástupcem svých starších oddílových kolegů.

Po finále na 500 metrů netajil ze svého výkonu zklamání, přestože obsadil solidní páté místo. Na dvojnásobné trati se dočkal své první "velké" medaile, když finišoval jako třetí. Této kategorii dominoval Samuel Baier z Liberce.

Působil v KHL, vedl Znojmo, Poprad i Hodonín. Janás převzal hokejisty Ostrohu

Juniorka Balcarová se poprvé ve své sportovní kariéře dokázala na celostátním pohárovém závodě probojovat do A finále a to na všech tratích!

Na 500 i 1000 metrů skončila šestá, na dvoustovce byla sedmá.

„Před blížícím se nominačním kláním je to pro ni velké povzbuzení. Aby navázala na tyto výsledky, bude to mít příště daleko těžší, poněvadž se předpokládá, že do stejného závodu nastoupí také nejlepší dorostenky," podotýká Pjajčík.

Coby zkušení rozhodčí působili v Račicích v roli vrchního Tomáš Mlčoch a jako startér a školitel začínajících Marek Mazur.

Tento víkend se Ondřej Prchlík a Klára Studničková představí na druhém závodě světového poháru v polské Poznani.

„Prchlíka čekají rozjížďky na pětistovce, a sice na čtyřkajaku a deblkajaku, vždy spolu s Lukášem Součkem (USK Praha). Studničková mi již teď jisté finále na kilometru, na dvoustovce a pětistovce nastoupí do rozjížděk,“ informuje Pjajčík.

Vojtěch Tischer otestuje mezinárodní konkurenci v dějišti blížícího se kontinentálního šampionátu juniorů a do 23ti let na bratislavském Zemníku.

„Spolu s Ondřejem Barabášem pojedou deblové disciplíny (500 a 1000m) a ještě si zkusí disciplínu K1 500m,“ dodává Pjajčík.