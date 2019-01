Valašské Meziříčí - V sobotu krátce před 17 hodinou měl vjet na cílovou rampu 28. ročníku Cetelem Valašské rally první vůz.

Startovní č. 9 Orsák – Vajík, Mitsubishi Lancer EVO IX. | Foto: DENÍK/Marek Havran

Na tradiční závěr a dekorování nejlepších jezdců se pravidelně chystá velká spousta fanoušků, kteří si velký motoristický svátek nenechají ujít.

Tentokrát se ovšem nic podobného nekonalo. Všechno bylo jinak. V čase, kdy měl být dekorován vítěz Valašky, se rampa se pomalu rozebírala a náměstí zelo prázdnotou. Populární Valašku totiž předčasně ukončila tragédie, při které při střetu se závodním vozem s číslem 55 slovenské posádky Lukáš Lapdavský – Julius Lapdavský zemřeli tři lidé.

Stalo se tak přesně v 10.49 hodin na sobotní první, celkově sedmé, erzetě soutěže z Rybí do Štramberka. Ihned po nehodě s fatálními následky byla soutěž ukončena. Tragická zpráva zasáhla dřív či později celé startovní pole. Skupina asi třiceti vozů stihli ještě sedmou erzetu odjet, druhá skupina posádek jedoucí za havarujícím Lapdavským už se na trať ani nedostala.

„Přijeli jsme na start erzety a bylo nám řečeno, že na trati byla těžká havárka. Hned jsme věděli, že je zle,“ líčil inkriminované momenty jeden z jezdců Jaroslav Pešl, jenž byl po první dnu ve výsledcích za slovenskou posádkou a na trať sedmé erzety už se nedostal. „Vrátili jsme se objízdnou trasou zpátky a postupně jsme se dozvídali, co že se tam vlastně stalo a že už se pak nepojede vůbec nic. Je to velmi smutná událost,“ hlesl Pešl.

Všechny následující zkoušky po havárii (8. – 14 RZ) byly pořadatelem zrušeny. Fanoušci na Valašsku tak čekali na průjezdy závodních speciálů stejně tak i na závěrečný ceremoniál na náměstí ve Valašském Meziříčí marně.

„Přišli jsme se podívat na okruhovou zkoušku do Juřinky. Bylo tam už celkem velké množství fanoušků. V tom najednou přišla zpráva, že se zkouška nepojede. Že někde u Štramberka byla těžká havárka a několik mrtvých. Byl to pro všechny velký šok,“ líčil situaci z místa 10 RZ jeden z fanoušků Michal Vlach z Valašského Meziříčí.

„Byli jsme na okruhovce v Juřince už loni a líbilo se nám to. Přišli jsme se podívat znovu, ale pak přišla ta smutná zpráva. Je to hrozné, co se stalo,“ přidal se další z příznivců Lukáš Klemš z Valašského Meziříčí.