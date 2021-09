„Musí to být náročné, ale i tak bych si chtěl vyzkoušet. Třeba za rok,“ dodává odhodlaně nadšený divák.

Samotné závody odstartovaly úderem deváté hodiny a pokračovaly až do odpoledne. Zatímco se na hladině Bágráku střídaly jednotlivé posádky, střídali se u nástupního mola i zvídaví diváci.

„Lidé mají trochu strach se přihlašovat a hlavně se nám všechny akce posunuly do dvou měsíců z původních šesti. Všichni děláme závody tak, jak je děláváme běžně, ale tím, že se nám potkávají termíny, tak je méně posádek. Třeba dnes jsou ještě další tři závody dračích lodí,“ vysvětluje Zakopal.

„Máme plno v těch kategoriích, ve kterých potřebujeme. To znamená, že v každé z nich soutěží čtyři týmy. V porovnání s loňskem je účast větší, tehdy se přihlásilo sedmnáct týmů,“ komentuje Zakopal.

V letošním čtvrtém ročníku závodily dvě desítky posádek z celé Moravy, a to hned v několika kategoriích.

Lodě s dračí hlavou, hlasité bubnování a ještě hlasitější povzbuzování. Tak to vypadalo v sobotu na Bágráku. Do Kroměříže se totiž po roce vrátily závody dračích lodí s názvem Kroměřížský drak.

