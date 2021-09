„Velmi si vážíme možnosti okusit start na mistrovství světa. Stejně jako v Itálii i nyní bychom ze startu ve Španělsku vytěžit co nejvíce poznatků, získat cenné zkušenosti a absolvovat další závodník kilometry,“ netají se Stříteský. „Moc se těšíme také na spolupráci se stájí Toksport WRT, která patří mezi významné zákaznické týmy oddělení Škoda Motorsport a startují za ní hvězdy světové rallye,“ popsal své první pocity po oznámení rozhodnutí Škody Motorsport Dominik Stříteský.

Bývalý motokárový jezdec Dominik Stříteský letos dostane za své parádní výkony mezi českou rallyevou elitou další odměnu. Po červencovém startu v italském podniku ME (Rally di Roma Capitale) čeká 21letého rodáka z Kelče na Vsetínsku v polovině října další milník – start ve španělské soutěži MS RACC Catalunya-Costa Daurada o body do seriálu WRC2.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.