Zlín - Osm medailových příček vybojovali na víkendovém mistrovství ČR v Táboře atleti AK Asics Kroměříž, přičemž polovina měla zlatý lesk.

Zlínské atletce Kateřině Blažkové (vepředu) na trati 400 m těsně unikla bronzová medaile a musela se spokojit se čtvrtým místem. | Foto: Lukáš Vojtek

Soutěž dálkařů vyhrál Roman Novotný, jemuž při výkonu 799 cm scházelo šest centimetrů ke splnění limitu pro olympiádu v Pekingu.

Zbylé tři medaile vybojovali běžci. Na čtyřsetmetrové trati uspěl Rudolf Götz (45,55), 1500 metrů ovládl Vladimír Bartůněk (3:52,84) a desetikilometrová trať se s přehledem stala kořistí Róberta Štefka (30:14,16). Stejný běžec se na poloviční distanci radoval z bronzu.

Stříbro si odvezli oštěpař Miroslav Guzek (75,03 m), kladivář Pavol Sedláček (73,50 m) a v běhu na 10 km Tomáš Blaha bronz.

„S výsledky a výkony našeho týmu jsme spokojeni, neboť disciplíny, kde naši atleti byli favority, jsme vyhráli,“ těšil se manažer kroměřížského klubu Ondřej Němec.

Kateřina Blažková se stala nejúspěšnější členkou zlínské šestičlenné atletické výpravy. Na trati 400 metrů vybojovala čtvrté místo (56,37). Univerzální běžkyně se na závodech kvalifikovala do finále na 400 i 800 metrů. Poněvadž ale časový rozestup mezi oběma rozběhy byl minimální, vsadila na kratší vzdálenost.

„S trenérem Martinem Hálou posuzovali tabulkové časy soupeřek a zkušenosti z extraligových bojů,“ dodal na vysvětlenou trenér Lukáš Vojtek, člen výboru AK Zlín. „Třebaže se Katka hodně snažila, na medaili nedosáhla,“ smutně konstatoval Vojtek.

Eva Kozmíková při své seniorské premiéře zaběhla na 100 m překážek čas 15,08 a do finále nepostoupila. „Svou daň si vybrala zřejmě nervozita, neboť v letošním roce dosáhla již času 14,59 sekundy,“ upozornil Vojtek.

Poprvé v kategorii dospělých se představila juniorka Michaela Palová v běhu na 400 m překážek. S časem 66,49 nepostoupila do finále, když celkově skončila 11.

V rozběhu 200 metrů skončil Tomáš Podoba, který stále doléčuje zraněné stehno. „Nedostatek fyzičky se ale projevil ve druhé části trati. Na nástup soupeřů v cílové rovince již nedokázal reagovat a doběhl v čase 50,64,“ dodal na upřesněnou zlínský trenér.

Adam Pašiak měl rozhodně v plánu promlouvat do finálových bojů. Ve skoku o tyči se musel spokojit s konečným 7. místem za 482 cm. „V dálce neměl Adam svůj den. Problémy s odrazem mu dovolily předvést pouhých 691 cm, což stačilo pouze na 10. místo a finálovou absenci,“ konstatoval Vojtek.

Po výkonu hluboko za svými možnostmi se pak musel Jan Kalenda spokojit s 9. místem za 3000 metrů překážek (9:46,29). „Pokud by zaběhl svůj osobák, dosáhl by na bronz,“ upozornil kouč zlínských atletů.

„Mistrovství lze hodnotit jako úspěšné především zásluhou Kateřiny Blažkové a Adama Pašiaka. Již účast na elitním atletickém podniku je pro všechny členy klubu úspěch,“ doplnil Lukáš Vojtek.

Martin Břenek, Lubomír Hotař