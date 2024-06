V sobotu 8. června se na Slovácku konal 6. ročník závodu MTB Maraton Amtech – Juvacyklo Bikemaraton. Ten startoval v Buchlovicích v Lázních Leopoldov. Na stejném místě byl také cíl.

bikemaraton v Buchlovicích 2024 | Foto: Dušan Petřvalský

Pořadatelé připravili dva závody. Delší rozložený do dvou okruhů měřil 57 kilometrů, kratší se jel na jednom okruhu dlouhém 28,5 kilometru.

Prvenství v hlavním 57kilometrovém závodě vybojoval slovenský biker Miroslav Michálek, který dojel do cíle v čase 2:35:19, stříbrnou příčku obsadil se ztrátou 1 minuty a 18 sekund Pavel Žák, třetí byl Radovan Holík (oba Cykloop.cz – BT Morkovice, 2:37:33), čtvrté místo bral za čas 2:41:56 Marek Řehák, pátý skončil Vašek Jurák (Juvacyklo Team, 2:46:28).

Pavel Žák v Chřibech často trénuje.

,,V Buchlovicích je to proto můj domácí závod, který se jel na jedné z nejhezčích tras ve Zlínském regionu,“ prozradil biker z Morkovic.

Ten ho chtěl vyhrát a kvůli tomu se na něho poctivě připravoval.

,,Ovšem ještě jsem kolem něho měl nějaké organizační povinnosti. Proto jsem se před startem nestihl pořádně najíst a tak mi v závěru došly síly i energie,“ přiznal Žák.

Pobyt na špici ale dlouho kontroloval.

,,Dlouho jsme jeli vpředu s Miroslavem Michálkem, Radovanem Holíkem a Markem Řehákem. Michálek ovšem 10 kilometrů před cílem zrychlil tempo a definitivně se probojoval na první pozici. Na ní pak zůstal až do cíle,“ upozornil na rozhodující moment nejúspěšnější regionální biker v závodě Pavel Žák.

Hlavního závodu se zúčastnily také dvě ženy. Rychlejší byla Dorka Ševčíková, jež na 57kilometrové trase zajela čas 3:43:37, druhá v pořadí Radka Pospíšilová se prezentovala časem 3:47:56.

Pořadatelé pro nejlepší bikery vypsali finanční odměny v celkové hodnotě 12 000 Kč. Absolutní mužský vítěz hlavního závodu dostal 3000 Kč. Rovněž vítězka hlavního závodu žen si z Buchlovic odvezla 3000 Kč. Věcnými cenami byli odměněni nejlepší bikeři v každé kategorii.

Organizátoři v Buchlovicích nezapomněli ani na nejmladší děti od 2 do 12 let. Ty v Lázních Leopoldov poměřily síly na tratích podle věku od 150 metrů do 4 kilometrů.

DALŠÍ VÍTĚZOVÉ V ZÁVODĚ MTB MARATON AMTECH – JUVACYKLO BUCHLOVICE 2024:

28,5 kilometrů dlouhý závod:

Muži: Břetislav Rohel 1:22:18

Ženy: Ivana Podmanická 1:58:22

Závod elektrokol (57 kilometrů):

Martin Filípek 2:46:41

Závod elektrokol (28,5 kilometru):

Muži: Martin Zdeněk 1:07:16

Ženy: Iveta Horáková (Cyklo Kyjovský MTB Team) 2:39:27

VÍTĚZOVÉ ŽÁKOVSKÝCH KATEGORIÍ:

Matěj Špalek, Bára Neužilová, František Lukáš Bodný, Eliška Mlýnková, Sebastian Bolf, Punam Lusíková, Tomáš Horáček, Barbora Polnická.